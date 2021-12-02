Електронний реєстр зброї запрацює в Україні навесні 2022 року, — Монастирський

Міністр очікує, що нововведення дозволить знизити ризик корупції у сфері контролю за обігом вогнестрілів. У МВС представлять реєстр уже найближчим часом.

Навесні 2022 року Міністерство внутрішніх справ запустить Єдиний реєстр зброї в електронному форматі. Про це в четвер, 2 грудня, у ході Міжнародного форуму з питань клептократії та незаконних фінансових потоків повідомив голова МВС Денис Монастирський.

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"Однією зі сфер, яка є дуже корупційною, є контроль за обігом зброї. Ми ухвалили єдине правильне рішення — створити електронний реєстр зброї та її власників, який ми представимо на початку наступного року", — сказав міністр.

За словами чиновника, спочатку МВС протягом кількох місяців проводитиме тестування реєстру, а повноцінну роботу той розпочне вже в березні-квітні 2022 року.

"Власники зброї зможуть без проблем продовжувати й отримувати дозволи. Я переконаний, що (реєстр) зменшить корупційні ризики в цій сфері", — сказав Монастирський.

[ + – ] Денис Монастирський про реєстр зброї

Нагадаємо, у березні цього року голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив про викриття схеми правоохоронців, у межах якої вони незаконно видавали дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї. Тоді керівник Нацполіції анонсував масштабну перевірку всіх особових справ власників зброї в Україні щодо законності отримання ними дозволів.

Раніше Фокус розбирався, які зміни можуть відбутися в Україні в разі легалізації зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброї.