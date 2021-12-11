Монастырский заявил, что хочет отстранить своего зама Гогилашвили из-за разборок на блокпосту

Министр сообщил, что уже подписал указ об отстранении чиновника. Монастырский планирует "лично изучить все детали" инцидента.

Замглавы МВД Александр Гогилашвили устроил разборки с полицейскими на блокпосту по дороге в зону ООС. Чиновник с использованием нецензурной речи объяснял представителям закона, кто он такой и какие это будет иметь последствия для полицейских. На своей странице в соцсети глава МВД Украины Денис Монастырский высказал свое мнение по поводу произошедшего на блокпосту со своим подчиненным.

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Министр заявил, что инициировал перед правительством Украины вопрос о расследовании данного события, чтобы установить все детали и сделать необходимые выводы. На время расследования Монастырский хочет отстранить Гогилашвили от выполнения обязанностей.

"Я лично изучу все детали и приму соответствующее решение", — написал глава МВД Украины.

Несколько комментаторов в целом поддержали решение министра.

Фото: Facebook

Напоминаем, что недавно Монастырский пожаловался на нехватку полицейских по Украине.