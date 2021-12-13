Скандального замглавы МВД Гогилашвили уволили после просьбы Зеленского, - СМИ
Устроивший скандал с полицейскими Александр Гогилашвили теперь не будет работать в системе МВД.
Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который недавно попал в скандал с полицейскими на блокпосту в Донецкой области. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.
"Кабмин уволил Гогилашвили", — кратко отметил собеседник.
Эту же информацию подтвердил источник "РБК-Украина" в Кабмине.
Президент Украины Владимир Зеленский на днях говорил о необходимости уволить Гогилашвили. Глава государства считает, что на инцидент с участием бывшего чиновника МВД есть лишь "одна реакция".
Напомним, что Гогилашвили начал угрожать полицейским, нецензурно выражался и полез в драку после требования правоохранителей остановить автомобиль при въезде в Донецкую область.
После этого глава МВД Денис Монастырский предложил, чтобы Кабинет Министров провел расследование и установил детали произошедшего.
Фокус также писал о связях Гогилашвили с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым.
Отметим, что Гогилашвили не первый раз ведет себя подобным образом с полицейскими. "Украинская правда" публиковала видео общения экс-чиновника с патрульными. Его остановили его в Киеве для проверки документов.
"Ты что, тупой? Ты что, оху..вший, что ли? Тебя что, припудрило?" – спрашивал Гогилашвили.
Далее он продолжил оскорблять правоохранителей и спрашивал, "почему они не узнают начальство".