На сайте "Миротворец" в ближайшее время намерены запустить систему распознавания лиц

На данный момент система работает в тестовом режиме и призвана ускорить процесс "вылавливания боевиков, наемников и российских военных преступников".

С 16 марта 2021 года на сайте "Миротворца" будет доступна система распознавания лиц NeuroIDentigraf, работающая в режиме 24/7.

Об этом сообщил в Facebook директор центра "Миротворец" Роман Зайцев.

По его словам, на сегодняшний день сотрудники Центра заняты подготовительными работами, связанными с запуском системы в рабочий режим.

"Дата введения системы в действие связана с тем, что 16 марта 2014 года был создан центр "Миротворец", – сообщил Зайцев.

Директор центра добавил, что отныне "боевиков, наемников, российских военных преступников и их пособников" станет вылавливать проще благодаря использованию современных технологий.

[ + – ] Сообщение Романа Зайцева

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