“Очень бесит этот язык”. Как высказывания в TikTok привели 15-летнюю Лизу на сайт “Миротворец”

15-летняя киевлянка Лиза Леоненко заявила в TikTok, что не любит украинский язык и стала объектом вполне взрослой травли. Фокус разбирался в новом языковом скандале и пообщался на эту тему с правозащитниками.

Киевская школьница Елизавета Леоненко (maybe_lizaaaaa) опубликовала в своем TikTok-аккаунте видеоролик, в котором жаловалась, что пользователи соцсети начали критиковать ее за плохой украинский язык, которым девушка почти не владеет, после чего заявила, что ее "очень бесит этот язык" и его "звучание от других людей".

"Да вср*лся мне ваш язык [украинский, – ред.]. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать? Чтобы вы понимали, насколько я предвзято отношусь к украинскому языку: я не буду дружить с человеком, который разговаривает на украинском", — сказала 15-летняя блогерша в видео.

Также девушка обратилась к "патриотикам и жителям сел", попросив их оставить ее в покое.

"В Киеве почти нет людей, которые говорили бы на украинском. Все говорят на русском и никого это не **бет", — сказала Леоненко в видео.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

[ + – ] Видео доступно на YouTube

Этот ролик 17 февраля опубликовал на своей странице в Facebook бывший военнослужащий, генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник. На текущий момент его публикация собрала более 1,6 тыс. лайков и 3,7 тыс. репостов. Комментарии под постом Колесника были в основном оскорбительного характера. Часть пользователей призывали Лизу "разыскать" и "перевоспитать", порой переходя к прямым угрозам.

"Скинь страницы родителей этой туп*й курицы. Пообщаемся с ними", "А где это создание живет? Надо перевоспитывать однозначно", "Да она просто примитивная девочка! Родителям выговор. Воспитать такого ​​неготового к будущему ребенка надо еще уметь!", "Так и хочется собрать вещи и выслать ее ,"бандеролью ʼ туда, на чьем языке она так "хорошо разговаривает".

Девушка опубликовала еще один ролик, в котором продолжила жаловаться на то, что ее критикуют из-за ее неприязни к украинскому языку. Так, она увидела в комментариях, что ей предлагали "уехать в Россию" и называли ее "слишком глупой, чтобы знать украинский".

"Я ничего не должна. Ни Украине, ни, тем более, украинскому языку. Человек имеет право разговаривать на том языке, на котором он хочет. Если бы я разговаривала с вами на английском языке и сказала, что я больше люблю английский, чем украинский — вы бы тоже меня зас**али и говорили: "Вали в свою Англию, Америку"? Нет, не говорили бы. Потому что "Россия для нас — это зло". Я же не говорила, что в Россию хочу", — сказала девушка.

Еще в одном видео Лиза Леоненко рассказала, что пользователи соцсетей начали критиковать критиковать и ее маму.

"Выставила я ролик про украинский язык. Посыпалось много хейта на меня. Окей. Но в другом видео я рассказала, что у моей мамы проблемы со спиной. И некие индивидуумы, тупорылые создания, животные, по-другому сказать не могу, начали говорить: "Твоя мама заслужила, это карма". What? Какая в ж*пу карма?" — возмутилась 15-летняя тиктокерша.

Девушка рассказала, что ее мама училась в школе, в которой якобы преподавали только русский язык, из-за чего она и не знает украинского. По словам тиктокерши, вся ее семья разговаривает на русском и ее саму тоже научили русскому.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

[ + – ] Лиза Леоненко уже попала на "Миротворец"

На сегодня упомянутые видео из аккаунта Лизы Леоненко в TikTok уже удалены. Однако обвинения и оскорбления в ее адрес не прекратились.

18 февраля девушку внесли на сайт "Миротворец" с пометками "Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины" и "Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды".

[ + – ] 15-летнюю пользовательницу TikTok Елизавету Леоненко занесли на "Миротворец"

"Миротворец" — сайт, запущенный в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, который на сегодняшний день занимает должность заместителя главы МВД Украины Арсена Авакова. Ресурс позиционирует себя как "интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан". Он представляет собой базу личных данных людей, которых авторы регулярно называют "сепаратистами" или "агентами Кремля".

На TikTok-аккаунт 15-летней Лизы Леоненко подписано более 142 тыс. человек.

Понесет ли кто-то ответственность за эту историю?

Фокус пообщался с юристами и правозащитниками, чтобы узнать их мнение о случившемся и есть ли вероятность, что кто-то понесет ответственность по итогам этой истории.

Так, киевский правозащитник Эдуард Багиров напомнил, что в Украине несовершеннолетние с точки зрения законодательства могут нести ответственность только за тяжкие уголовные преступления.

"Несовершеннолетние лица в Украине могут нести личную ответственность только за тяжкие уголовные преступления. То, что она сделала, можно отнести максимум под административную ответственность. За несовершеннолетних, если они что-то такое сделают, несут ответственность их родители", — отметил Багиров.

Он подчеркнул, что в этой истории речь идет о 15-летней девушке.

"Она сделала публичное заявление. То, что говорит ребенок, нужно разделить на два раза, а потом еще два раза, а потом уже предъявлять претензии юридического характера, морально-нравственного характера. И если говорить о несовершеннолетних, то они могут что-то неправильно сказать или как-то неправильно поступить. И даже суды, вынося решение в пользу 15-летних, делают им, скажем так, некую скидку с учетом возраста", — пояснил Багиров.

Также правозащитник отметил, что законодательства девушка своими высказываниями не нарушила.

"Она не нарушила Уголовный кодекс, она не нарушила Административный кодекс. Она нарушила, скажем так, "морально-нравственный кодекс" Украины", — сказал Багиров.

Багиров отметил, что у каждого общества есть свой "морально-нравственный кодекс", однако существуют и ценности, такие как "Родина", "мать" и дети", которые являются унифицированными для любой страны мира. И, по словам правозащитника, в случае, если кто-то публично высказывает сомнения касательно категорий, имеющих наивысшую нравственную ценность, общество может высказать свое недовольство.

Впрочем Багиров отметил, что не видит серьезных оснований для того, чтобы преследовать девушку.

"Она сказала, что ей не нравится украинский язык. Это ее право выбора. Она может говорить хоть на китайском, хоть на английском. Это не принципиально. 15 лет — это не тот возраст, в котором нужно так клеймить человека. Это — ребенок. Они хотят показать себя, повыделываться. Они хотят показать себя крутыми среди своего окружения", — резюмировал Эдуард Багиров.

Правозащитник Валерий Кур также рассказал Фокусу, что не считает, что Лиза Леоненко в своих высказываниях нарушила законодательство.

"Точно нет никакой уголовной ответственности. А с учетом ее возраста — и подавно. А вот с моральной точки зрения — ее можно осуждать в той же плоскости, в которой она и "проповедует". Она сама предлагает такую форму общения. "Как аукнется, так и откликнется". Но это только при условии, если не подтверждается, что она действует не самостоятельно. Что у нет круга общения, в котором есть взрослые, которые понимают, что у нее не будет уголовной ответственности и подталкивают ее к подобным действиям. Здесь состав преступления у них будет", — пояснил Кур.

Рассуждая о потенциальной юридической ответственности тех, кто очень "жестоким" способом, с применением угроз насилия к несовершеннолетнему подростку оскорблял девушку в соцсетях, Кур отметил, что европейцы, опираясь на их законодательство, нашли бы способ как привлечь кого-то к ответственности, хотя бы к административной.

"Но когда у нас в Украине идет война с агрессором, чей язык, девушка защищает, а язык своего народа ненавидит, то… Тот, кто найдет как привлечь к ответственности тех, кто ее пытается штормить, прессовать, станет врагом в глазах многих украинцев. Мы живем под постоянным напряжением, что у нас снова может начаться военное обострение со стороны врага. Вся цивилизованная Европа и другие страны мира, в целях защиты собственных интересов от этого агрессора, усиливают защитные меры от него. Потому реакция патриотически настроенных людей неудивительна. Однако, подчеркиваю, с точки зрения европейского права хейтеров можно было бы привлечь к ответственности", — сказал Кур.

Кур также подчеркнул, что поведение самой девушки его не удивляет: подростки в наше время "любят привлечь к себе внимание, особенно через соцсети".

Подросток на "Миротворце" — "это уже слишком"

Правозащитник Багиров отмечает, что владельцы и модераторы сайта "Миротворец" перегнули палку, внеся туда 15-летнюю девушку.

"Я не против, чтобы там были граждане разных стран, которые напрямую нарушают законодательство. Хотя сам по себе этот сайт находится близко к грани, даже переходит грань. Но когда ты вносишь детей на такой сайт — это уже слишком. Я думаю, что владельцы этого сайта переступили красную черту. Я бы настоятельно рекомендовал владельцам, чтобы оттуда убрали ребенка. Это нарушает Международную конвенцию о правах ребенка. И государство Украина в виде президента, министра Арсена Авакова и остальных нарушает эту конвенцию, допуская, что на таком сайте есть ребенок. Ребенка с сайта нужно убрать и принести извинения, в первую очередь, родителям", — считает Багиров.

Что стоит делать дальше Лизе и ее родителям?

Правозащитник Валерий Кур в во время общения с журналистом Фокуса дал несколько советов по поводу того, как стоит в этой ситуации поступать Лизе Леоненко.

"Она находится под явной угрозой. Под какой угрозой? Морально-психологического давления, в первую очередь. Сейчас девушке ни в коем случае не стоит через соцсети отстаивать свою позицию, потому что ее позиция — это позиция врагов Украины на сегодняшний момент", — отметил Кур.

Также Кур напомнил, что многие украинские артисты находили в себе силы для того, чтобы после каких-то оплошностей или спорных фраз публично извиниться за них. Правозащитник считает, что Лизе Леоненко тоже стоит так сделать.

"Категорически не стоит отстаивать "свою точку зрения", в этой "языковой полемике", через соцсети. Не лучшим способом будет обращаться по этому вопросу и в правоохранительные органы. За исключением, если только она или кто-то из взрослых, близких к ней людей, не увидят в высказываниях угрозу ее жизни и здоровью, т.к. это могут быть провокаторы и враги Украины. Она имеет право, отстаивать свою позицию, хотя еще раз подчеркну: во всех развитых странах мира, дети до определенного возраста ограничены в право- и дееспособности. За них отвечают родители или опекуны", — считает Кур.

Правозащитник отметил, что в сложившейся ситуации кому-то из родных или близких девочки стоит с ней поговорить и убедить ее не играть в таком возрасте в политические игры на стороне врага, в стране, на которую напал агрессор .

Кому выгодны такие скандалы?

В конце января 2021 года под похожим прессингом со стороны пользователей сети оказалась еще одна украинская тиктокерша, 20-летняя Таисия Онацкая (di.rubens). На тот момент у нее было 2,9 миллиона подписчиков. Участвуя в опросе другого блогера на Майдане Независимости в Киеве, Таисия Онацкая заявила, что между Украиной и Россией (как страной для путешествия) выбрала бы Россию. Ролик, как и в ситуации с 15-летней Леоненко, тоже возмутил одного из военнослужащих. Речь об офицере Генерального штаба ВСУ Анатолии "Штирлице" Штефане, который и написал об этом пост в Facebook.

[ + – ] Сюжет о конфликте между Анастасией Онацкой и Анатолием Штефаном

Это видео также стало стало резонансным в соцсетях и на девушку обрушились волны критики. С Таисией Онацкой разорвали рекламные контракты многие компании, в том числе — "Алло", "Боржоми", Nestle и бренд одежды HardKyiv. И ее также внесли в базу "Миротворца".

Позже девушка опубликовала видео, в котором пояснила, что скандальный ролик — вообще не ее, а другого блогера, и ничего крамольного, по ее мнению, в нем не было. Также она заявила, что "гордится тем, что она украинка".

Марионетки в руках врага?

В конце января нардеп прошлого созыва ВРУ Борислав Береза в блоге на портале liga.net призвал всех прекратить травлю 20-летней Онацкой, иначе девушку могут использовать для своих целей представители спецслужб страны-агрессора.

"Определенные силы из нее могут сделать жертву. Придут, обнимут, пожалеют и поддержат. И будет она новым Шарием, но для малолеток. Или перетащат ее в Россию и там сделают элементом гибридной войны против Украины. Так проигрывается война за юные умы, а значит за будущее государства. Государства, которое само проиграло информационную войну против России", — писал тогда Борислав Береза.

Правозащитник Валерий Кур, ранее занимавший руководящие должности в структуре МВД Украины и Советского Союза, рассказал журналисту Фокуса, что не исключает того, что подобные публичные скандалы на почве патриотизма и языка, в центре которых оказались 20-летняя Таисия Онацкая и 15-летняя Лиза Леоненко, вполне могут быть целенаправленной провокацией со стороны российских спецслужб.

По словам Кура, Россия выделяет на войну с Украиной огромные финансовые средства, на которые осуществляется не только открытая военная агрессия, но и ведется мощная информационная война. Правозащитник считает, что по инициативе российских спецслужб в нашей стране создаются, в том числе, целые политические партии. Также, по его мнению, представители российских силовиков занимаются поиском людей с хорошей аудиторией в соцсетях, особенно — среди молодежи, втираются к ним в доверие через авторитет, деньги или что-либо еще и "заставляют их провоцировать националистически настроенных украинцев в том виде, в каком выгодно врагу".

"И не удивительно, что со стороны обвиняющих девушку может появится провокатор, который будет своими высказываниями "подталкивать" к насильственным действиям против нее. Врагу нужны "сакральные жертвы", типа: "…и бедного мальчика, в трусиках, распяли "бандеровцы" на кресте…", — поделился Кур.

Кур отметил, что это все — элемент идеологической борьбы. И каждый подобный скандал на руку России, особенно — если он выливается во что-то более серьезное, чем словесная перепалка.

"Если с этой 15-летней девушкой что-то, не дай бог, случится — это сразу же окажется в эфирах у российских пропагандистов Киселева, Соловьева и Скабеевой. И благодаря этому российским и украинским "ватникам" их телевизор в очередной раз подтвердит, как все плохо в Украине", — прогнозирует Кур.

Напомним, ранее Фокус рассказывал как языковой скандал вокруг профессора культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова Евгении Бильченко, раскритиковавшей закон о функционировании украинского языка как государственного, работает на раскол украинского общества.