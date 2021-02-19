"Дуже дратує ця мова". Як висловлювання в TikTok привели 15-річну Лізу на сайт "Миротворець"

15-річна киянка Ліза Леоненко заявила в TikTok, що не любить українську мову і стала об'єктом цілком дорослого цькування. Фокус розбирався в новому мовному скандалі і поспілкувався на цю тему з правозахисниками.

Київська школярка Єлизавета Леоненко (maybe_lizaaaaa) опублікувала у своєму TikTok-акаунті відеоролик, у якому скаржилася, що користувачі соцмережі почали критикувати її за погану українську мову, якою дівчина майже не володіє, після чого заявила, що її "дуже дратує ця мова" і її "звучання від інших людей".

"Та вср * лась мені ваша мова [українська, — ред.]. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо нею розмовляти? Щоб ви розуміли, наскільки я упереджено ставлюся до української мови: я не буду дружити з людиною, яка розмовляє українською", — сказала 15-річна блогерка у відео.

Також дівчина звернулася до "патріотів і жителів сіл", попросивши їх залишити її в спокої.

"У Києві майже немає людей, які говорили б українською. Усі говорять російською і нікого це не ** бе", — сказала Леоненко у відео.

Обережно! У відео ненормативна лексика!

[ + – ] Відео доступне на YouTube

Цей ролик 17 лютого опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній військовослужбовець, генерал-полковник ЗСУ Ігор Колесник. На поточний момент його публікація зібрала понад 1,6 тис. лайків і 3,7 тис. репостів. Коментарі під постом Колесника були в основному образливого характеру. Частина користувачів закликали Лізу "розшукати" і "перевиховати", часом переходячи до прямих погроз.

"Скинь сторінки батьків цієї туп * ї курки. Поспілкуймося з ними", "А де це створіння живе? Треба перевиховувати однозначно", "Так, вона просто примітивна дівчинка! Батькам догану. Виховати таку неготову до майбутнього дитину треба ще вміти!", "Так і хочеться зібрати речі і вислати її, "бандероллю туди, на чиєю мовою вона так "добре розмовляє".

Дівчина опублікувала ще один ролик, у якому продовжила скаржитися на те, що її критикують через її неприязнь до української мови. Так, вона побачила в коментарях, що їй пропонували "виїхати в Росію" і називали її "занадто дурною, щоб знати українську".

"Я нічого не винна. Ні Україні, ні, тим більше, українській мова. Людина має право розмовляти тією мовою, якою вона хоче. Якби я розмовляла з вами англійською мовою і сказала, що я більше люблю англійську, ніж українську — ви б теж мене зас ** али і говорили: "Вали у свою Англію, Америку"? Ні, не говорили б. Тому що "Росія для нас — це зло". Я ж не говорила, що в Росію хочу", — сказала дівчина.

Ще в одному відео Ліза Леоненко розповіла, що користувачі соцмереж почали критикувати і її маму.

"Виставила я ролик про українську мову. Посипалося багато хейту на мене. Окей. Але в іншому відео я розповіла, що в моєї мами проблеми зі спиною. І якісь індивідууми, тупорилі створення, тварини, по-іншому сказати не можу, почали говорити: "Твоя мама заслужила, це карма". What? Яка в ж * пу карма?" — обурилася 15-річна тіктокерка.

Дівчина розповіла, що її мама вчилася в школі, у якій нібито викладали тільки російську мову, через що вона і не знає української. За словами тіктокерки, уся її сім'я розмовляє російською і її саму теж навчили російській.

Обережно! У відео ненормативна лексика!

[ + – ] Ліза Леоненко вже потрапила на "Миротворець"

На сьогодні згадані відео зі свого облікового запису Ліза Леоненка в TikTok уже видалила. Однак звинувачення і образи на її адресу не припинилися.

18 лютого дівчину внесли на сайт "Миротворець" з позначками "Свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України" і "Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди".

[ + – ] 15-річну користувачку TikTok Єлизавету Леоненко занесли на "Миротворець"

"Миротворець" — сайт, запущений у 2014 році з ініціативи Антона Геращенка, який на сьогоднішні займає посаду заступника голови МВС України Арсена Авакова. Ресурс позиціює себе як "інтернет-представництво Центру досліджень злочинів проти основ національної безпеки України, світу, безпеки громадян". Він являє собою базу особистих даних людей, яких автори регулярно називають "сепаратистами" або "агентами Кремля".

На TikTok-акаунт 15-річної Лізи Леоненко підписано понад 142 тис. чоловік.

Чи понесе хтось відповідальність за цю історію?

Фокус поспілкувався з юристами і правозахисниками, щоб дізнатися їхню думку про те, що трапилося і чи є ймовірність, що хтось понесе відповідальність за підсумками цієї історії.

Так, київський правозахисник Едуард Багіров нагадав, що в Україні неповнолітні з точки зору законодавства можуть нести відповідальність тільки за тяжкі кримінальні злочини.

"Неповнолітні особи в Україні можуть нести особисту відповідальність тільки за тяжкі кримінальні злочини. Те, що вона зробила, можна віднести максимум під адміністративну відповідальність. За неповнолітніх, якщо вони щось таке зроблять, несуть відповідальність їхні батьки", — зазначив Багіров.

Він підкреслив, що в цій історії мова йде про 15-річну дівчину.

"Вона зробила публічну заяву. Те, що говорить дитина, потрібно розділити на два рази, а потім ще два рази, а потім уже висувати претензії юридичного характеру, морально-етичного характеру. І якщо говорити про неповнолітніх, то вони можуть щось неправильно сказати або якось неправильно вчинити. І навіть суди, виносячи рішення на користь 15-річних, роблять їм, скажімо так, якусь знижку з урахуванням віку", — пояснив Багіров.

Також правозахисник зазначив, що законодавства дівчина своїми висловлюваннями не порушила.

"Вона не порушила Кримінальний кодекс, вона не порушила Адміністративний кодекс. Вона порушила, скажімо так, "морально-етичний кодекс "України", — сказав Багіров.

Багіров зазначив, що в кожного суспільства є свій "морально-етичний кодекс", однак існують і цінності, такі як "Батьківщина", "мати" і "діти", які є уніфікованими для будь-якої країни світу. І, за словами правозахисника, у разі, якщо хтось публічно висловлює сумніви щодо категорій, що мають найвищу моральну цінність, суспільство може висловити своє невдоволення.

Втім Багіров зазначив, що не бачить серйозних підстав для того, щоб переслідувати дівчину.

"Вона сказала, що їй не подобається українська мова. Це її право вибору. Вона може говорити хоч китайською, хоч англійською. Це не принципово. 15 років — це не той вік, у якому потрібно так таврувати людину. Це — дитина. Вони хочуть показати себе крутими серед свого оточення", — резюмував Едуард Багіров.

Правозахисник Валерій Кур також розповів Фокусу, що не вважає, що Ліза Леоненко у своїх висловлюваннях порушила законодавство.

"Точно немає ніякої кримінальної відповідальності. А з урахуванням її віку — і поготів. А ось з моральної точки зору — її можна засуджувати в тій же площині, у якій вона і "проповідує". Вона сама пропонує таку форму спілкування. "Як гукнеться, так і відгукнеться". Але це тільки за умови, якщо не підтверджується, що вона діє не самостійно, що в неї немає кола спілкування, у якому є дорослі, які розуміють, що в неї не буде кримінальної відповідальності і підштовхують її до подібних дій. Тоді склад злочину в них буде", — пояснив Кур.

Розмірковуючи про потенційну юридичну відповідальність тих, хто дуже "жорстоким" способом, із застосуванням погроз насильства до неповнолітнього підлітка ображав дівчину в соцмережах, Кур зазначив, що європейці, спираючись на їхнє законодавство, знайшли б спосіб, як залучити когось до відповідальності, хоча б до адміністративної.

"Але коли в нас в Україні йде війна з агресором, чию мову дівчина захищає, а мову свого народу ненавидить, то... Той, хто знайде, як притягнути до відповідальності тих, хто її намагається штормити, пресувати, стане ворогом в очах багатьох українців. Ми живемо під постійною напругою, що в нас знову може початися військове загострення з боку ворога. Уся цивілізована Європа та інші країни світу в цілях захисту власних інтересів від цього агресора підсилюють захисні заходи від нього. Тому реакція патріотично налаштованих людей не видається дивною. Однак, підкреслюю, з точки зору європейського права хейтера можна було б притягнути до відповідальності", — сказав Кур.

Кур також підкреслив, що поведінка самої дівчини його не дивує: підлітки в наш час "люблять привернути до себе увагу, особливо через соцмережі".

Підліток на "Миротворці" — "це вже занадто"

Правозахисник Багіров зазначає, що власники та модератори сайту "Миротворець" перегнули палицю, внісши туди 15-річну дівчину.

"Я не проти, щоб там були громадяни різних країн, які безпосередньо порушують законодавство. Хоча сам по собі цей сайт близький до межі, навіть переходить грань. Але коли ти вносиш дітей на такий сайт — це вже занадто. Я думаю, що власники цього сайту переступили червону межу. Я б настійно рекомендував власникам, щоб звідти прибрали дитини. Це порушує Міжнародну конвенцію про права дитини. І держава Україна у вигляді президента, міністра Арсена Авакова та інших порушує цю конвенцію, допускаючи, що на такому сайті є дитина. Дитину із сайту потрібно прибрати і попросити вибачення, у першу чергу батьків", — вважає Багіров.

Що варто робити далі Лізі і її батькам?

Правозахисник Валерій Кур під час спілкування з журналістом Фокуса дав кілька порад з приводу того, як варто в цій ситуації вчинити Лізі Леоненко.

"Вона під явною загрозою. Під якою? Морально-психологічного тиску, у першу чергу. Наразі дівчині ні в якому разі не варто через соцмережі відстоювати свою позицію, тому що її позиція — це позиція ворогів України на сьогоднішній момент", — зазначив Кур.

Також Кур нагадав, що багато українських артистів знаходили в собі сили для того, щоб після якихось помилок або спірних фраз публічно попросити вибачення за них. Правозахисник вважає, що Лізі Леоненко теж варто так зробити.

"Категорично не варто відстоювати "свою точку зору", у цій" мовній полеміці", через соцмережі. Не кращим способом буде звертатися з цього питання і в правоохоронні органи. За винятком, якщо тільки вона або хтось із дорослих, близьких до неї людей, не побачать у висловлюваннях загрозу її життю і здоров'ю, тому що це можуть бути провокатори і вороги України. Вона має право відстоювати свою позицію, хоча ще раз підкреслю: у всіх розвинених країнах світу діти до певного віку обмежені в право- і дієздатності. За них відповідають батьки або опікуни", — вважає Кур.

Правозахисник зазначив, що в ситуації, що склалася, комусь з рідних чи близьких дівчинки варто з нею поговорити і переконати її не грати в такому віці в політичні ігри на боці ворога, у країні, на яку напав агресор.

Кому вигідні такі скандали?

У кінці січня 2021 року за схожим пресингом з боку користувачів мережі опинилася ще одна українська тіктокерка, 20-річна Таїсія Онацька (di.rubens). На той момент у неї було 2,9 мільйони підписників. Беручи участь в опитуванні іншого блогера на Майдані Незалежності в Києві, Таїсія Онацька заявила, що між Україною і Росією (як країною для подорожі) вибрала б Росію. Ролик, як і в ситуації з 15-річною Леоненко, теж обурив одного з військовослужбовців. Мова про офіцера Генерального штабу ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана, який і написав про це пост у Facebook.

[ + – ] Сюжет про конфлікт між Анастасією Онацькою і Анатолієм Штефаном

Це відео також стало стало резонансним у соцмережах і на дівчину обрушилися хвилі критики. З Таїсією Онацькою розірвали рекламні контракти багато компаній, у тому числі — "Алло", "Боржомі", Nestle і бренд одягу HardKyiv. І її також внесли в базу "Миротворця".

Пізніше дівчина опублікувала відео, у якому пояснила, що скандальний ролик — взагалі не її, а іншого блогера, і нічого крамольного, на її думку, у ньому не було. Також вона заявила, що "пишається тим, що вона українка".

Маріонетки в руках ворога?

У кінці січня нардеп минулого скликання ВРУ Борислав Береза в блозі на порталі liga.net закликав усіх припинити цькування 20-річної Онацької, інакше дівчину можуть використовувати для своїх цілей представники спецслужб країни-агресора.

"Певні сили з неї можуть зробити жертву. Прийдуть, обіймуть, пошкодують і підтримають. І буде вона новим Шарієм, але для малоліток. Або перетягнуть її в Росію і там зроблять елементом гібридної війни проти України. Так програється війна за юні уми, а значить за майбутнє держави. Держави, яка сама програла інформаційну війну проти Росії ", — писав тоді Борислав Береза.

Правозахисник Валерій Кур, який раніше обіймав керівні посади в структурі МВС України і Радянського Союзу, розповів журналісту Фокуса, що не виключає того, що подібні публічні скандали на грунті патріотизму і мови, у центрі яких опинилися 20-річна Таїсія Онацька і 15-річна Ліза Леоненко, цілком можуть бути цілеспрямованою провокацією з боку російських спецслужб.

За словами Кура, Росія виділяє на війну з Україною величезні фінансові кошти, на які здійснюється не тільки відкрита військова агресія, але і ведеться потужна інформаційна війна. Правозахисник вважає, що з ініціативи російських спецслужб у нашій країні створюються, у тому числі, цілі політичні партії. Також, на його думку, представники російських силовиків займаються пошуком людей з великою аудиторією в соцмережах, особливо — серед молоді, втираються до них у довіру через авторитет, гроші або що-небудь ще і "змушують їх провокувати націоналістично налаштованих українців у тому вигляді, у якому вигідно ворогу".

"І не дивно, що, аби звинувачувати дівчину, може з'явитися провокатор, який буде своїми висловлюваннями "підштовхувати" до насильницьких дій проти неї. Ворогові потрібні "сакральні жертви", типу: "... і бідного хлопчика, у трусиках, розіп'яли "бандерівці" на хресті...", — поділився Кур.

Кур зазначив, що це все — елемент ідеологічної боротьби. І кожен подібний скандал на руку Росії, особливо — якщо він виливається в щось більш серйозне, ніж словесна перепалка.

"Якщо з цієї 15-річною дівчиною щось, не дай бог, трапиться — це відразу ж опиниться в ефірах у російських пропагандистів Кисельова, Соловйова і Скабеєвої. І завдяки цьому російським і українським "ватникам" їхній телевізор вчергове підтвердить, як усе погано в Україні", — прогнозує Кур.

Нагадаємо: раніше Фокус розповідав, як мовний скандал навколо професора культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенії Більченко, яка розкритикувала закон про функціонування української мови як державної, працює на розкол українського суспільства.