Внесенная в "Миротворец" Оксана Марченко опубликовала свой разговор с хейтерами (видео)

Никакого содержательного послания дозвонившиеся не оставили, а сам звонок был своего рода "проверкой" достоверности обнародованного телефона Марченко.

Супруга народного депутата, главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, Оксана Марченко прокомментировала внесение ее в базу сайта "Миротворец". Совей реакцией жена политика поделилась у себя в Instagram.

"Друзья, заранее прошу прощения за всю ненормативную лексику, второе видео без монтажа… Единственное, что могу сказать всем "миротворцам": не тратьте свое время, нас этим не задеть и не запугать! Господь с нами", – написала Марченко и опубликовала видео, на котором к ней дозвонились неизвестные, чтобы позлорадствовать в связи с произошедшим.

В своем ролике Марченко заранее предупреждает, что разговор с ней был проведен на повышенных тонах и с употреблением нецензурной брани: "Я даже не буду запикивать то, что эти люди позволяют себе делать в ответ на то, что мой телефон опубликован в этом сайте "Митотворец".

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Никакого содержательного послания дозвонившиеся не оставили, а сам звонок, судя по записи, был своего рода "проверкой" достоверности приведенного на сайте телефона Марченко.

По данным, опубликованным на сайте "Миротворец", в базу Оксану Марченко внесли "за финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора против Украины", а также "за попытки легализации оккупации Крыма российскими захватчиками".

Кроме ФИО и номера телефона, на сайте опубликованы полная дата рождения бывшей телеведущей, ее код в Госреестре физлиц-предприниматели, номер и серию ее паспорта, а также данные о бизнесах, которые принадлежат последней. Как сообщает ресурс, Марченко ведет незаконную коммерческую деятельность в Крыму, а также "участвует в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины".

"Противник независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", – заключили авторы публикации.

Напомним, Оксана Марченко родилась 28 апреля 1973 года в Киеве. Она вела шоу "Х-фактор" на канале СТБ. С 2003 года Марченко замужем за Медведчуком. Родившуюся в 2004 году дочь Марченко и Медведчука Дарью крестил президент РФ Владимир Путин. На днях Марченко анонсировала свой новый телевизионный проект "Паломница", который должен был выходить на закрытом решением СНБО телеканале ZIK.