Внесена в "Миротворець" Оксана Марченко опублікувала свою розмову з хейтерами (відео)

Ніякого змістовного послання хейтери не залишили, а сам дзвінок був свого роду "перевіркою" достовірності оприлюдненого телефону Марченко.

Дружина народного депутата, голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Оксана Марченко прокоментувала внесення її в базу сайту "Миротворець". Своєю реакцією дружина політика поділилася в себе в Instagram.

"Друзі, заздалегідь прошу вибачення за всю ненормативну лексику, друге відео без монтажу … Єдине, що можу сказати всім "миротворцям": не витрачайте свій час, нас цим не зачепити і не залякати! Господь з нами", — написала Марченко і опублікувала відео, на якому до неї додзвонилися невідомі, щоб насміхатися у звʼязку з тим, що сталося.

У своєму ролику Марченко заздалегідь попереджає, що розмова з нею була проведена на підвищених тонах і з вживанням нецензурної лайки: "Я навіть не буду приховувати те, що ці люди дозволяють собі робити у відповідь на те, що мій телефон опублікований на цьому сайті "Миротворець".

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Ніякого змістовного послання хейтери не залишили, а сам дзвінок, судячи із запису, був свого роду "перевіркою" достовірності наведеного на сайті телефону Марченко.

За даними, опублікованими на сайті "Миротворець", у базу Оксану Марченко внесли "за фінансування терористів і російських окупантів, заперечення російської агресії, участь у пропагандистських заходах країни-агресора проти України", а також "за спроби легалізації окупації Криму російськими загарбниками".

Крім ПІБ та номеру телефону, на сайті опубліковані повна дата народження колишньої телеведучої, її код у Держреєстрі фізосіб-підприємців, номер і серія її паспорта, а також дані про бізнеси, які належать їй. Як повідомляє ресурс, Марченко веде незаконну комерційну діяльність у Криму, а також "бере участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані російськими окупантами і російсько-терористичними бандформуваннями території України".

"Противник незалежності українського православʼя від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ", — підсумували автори публікації.

Нагадаємо: Оксана Марченко народилася 28 квітня 1973 року в Києві. Вона вела шоу "Х-фактор" на каналі СТБ. З 2003 року Марченко одружена з Медведчуком. Дочку Марченка та Медведчука Дарину, котра народилася у 2004 році, хрестив президент РФ Володимир Путін. Днями Марченко анонсувала свій новий телевізійний проект "Прочанка", який повинен був виходити на закритому рішенням РНБО телеканалі ZIK.