На сайті "Миротворець" найближчим часом мають намір запустити систему розпізнавання облич

Зараз система працює у тестовому режимі і покликана прискорити процес "виловлювання бойовиків, найманців і російських військових злочинців".

З 16 березня 2021 року на сайті "миротворця" буде доступна система розпізнавання осіб NeuroIDentigraf, що працює в режимі 24/7.

Про це повідомив у Facebook директор центру "Миротворець" Роман Зайцев.

За його словами, на сьогодні співробітники Центру зайняті підготовчими роботами, пов'язаними із запуском системи в робочий режим.

"Дата введення системи в дію пов'язана з тим, що 16 березня 2014 року було створено центр "Миротворець", — повідомив Зайцев.

Директор центру додав, що відтепер "бойовиків, найманців, російських військових злочинців і їх пособників" стане простіше виловлювати завдяки використанню сучасних технологій.

[ + – ] Повідомлення Романа Зайцева

Раніше дружина народного депутата, голови політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, Оксана Марченко прокоментувала внесення її в базу сайту "Миротворець".

Також ми повідомляли, що українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик внесені в базу сайту "Миротворець". Їх звинуватили у запереченні російської агресії, участі в організованих Росією антиукраїнських пропагандистських заходах та маніпуляції суспільно значущою інформацією.

15-річна киянка Ліза Леоненко заявила у TikTok, що не любить українську мову і стала об'єктом цілком дорослого цькування. Фокус розбирався у новому мовному скандалі та поспілкувався на цю тему з правозахисниками.

Читайте про це в нашому матеріалі "Дуже дратує ця мова". Як висловлювання у TikTok привели 15-річну Лізу на сайт "Миротворець".