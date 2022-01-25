Президента Хорватії внесли до бази "Миротворця" через слова про Україну

На сайті Зорана Милановича називають "спільником російських загарбників", наводячи його нещодавнє гучне інтерв'ю. У ньому політик стверджував, що Україні "немає місця в НАТО", а Революцію Гідності назвав "державним переворотом".

Президент Хорватії Зоран Миланович після скандальних заяв хорватським ЗМІ щодо своєї позиції щодо ситуації в Україні, внесений до бази даних "Миротворець". Політик звинувачується в актах гуманітарної агресії проти України та називається спільником російських загарбників.

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Крім того, Милановича викривають поширення кремлівської пропаганди, участь у кремлівських інформаційних спецопераціях, а також підтримка та виправдання російської агресії проти України.

[ + – ] Президент Хорватії у базі Миротворця

Що сказав в інтерв'ю Миланович?

До цього глава Хорватії заявив, що Україна не має місця в НАТО. Загреб відкличе "всіх до єдиного" солдата з армії Альянсу і максимально дистанціюється від подій, якщо ситуація між Росією та Україною загостриться. Крім того, Миланович заявив, що події під час Революції Гідності були державним переворотом, а Європейський Союз не допоміг Україні.

Раніше у базі даних сайту "Миротворець" з'явився колишній заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі. Це сталося після того, як чиновник вчинив скандал на блокпості на Донеччині.

Також Фокус повідомляв, що на сайті "Миротворець" мають намір запустити систему розпізнавання обличь. Вона буде покликана прискорити процес "виловлювання бойовиків, найманців та російських військових злочинців".