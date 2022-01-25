"Не место в НАТО": президент Хорватии оскандалился заявлением об Украине

Во время общения с журналистами Зоран Миланович также назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом".

Президент Хорватии заявил, что Украине нет места в НАТО. Загреб отзовет "всех до единого" солдата из армии Альянса и максимально дистанцируется от событий, если ситуация между Россией и Украиной обострится. Революция Достоинства, по мнению хорватского лидера, является государственным переворотом. Об этом Зоран Миланович рассказал журналистам, сообщает хорватское издание Dnevnik.

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Зоран Миланович добавил, что он будет всеми силами мешать вовлечению Хорватии в российско-украинский конфликт.

"Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным", – сказал он.

Президент Хорватии заявил, что события во время Революции Достоинства были государственным переворотом. Миланович добавил, что Украине не место в НАТО, а Европейский Союз никак не помог Украине.

"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", — заявил он.

Отметим, что Хорватия является участником НАТО с 2009 года. Количество военных вооруженных сил от Хорватии в НАТО в 2021 году составляло 15,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что НАТО приводят сили союзников в боевую готовность в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Активные действия предпринимают Дания, Франция, Испания, Нидерланды и США. Альянс приводят вооруженные сили в боевую готовность, направляют дополнительные корабли, истребители в места дислокации сил НАТО в Восточной Европе.

Напомним, глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернется в Украину. Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах считает оккупацию Крыма "завершенным фактом". Украинские дипломаты назвали подобные высказывания такими, которые провоцируют РФ к новому нападению. После скандала Кай-Ахим Шенбах подал в отставку и назвал это заявление личным мнением и извинился.