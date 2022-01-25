"Не место в НАТО": президент Хорватии оскандалился заявлением об Украине
Во время общения с журналистами Зоран Миланович также назвал Революцию достоинства в стране "государственным переворотом".
Президент Хорватии заявил, что Украине нет места в НАТО. Загреб отзовет "всех до единого" солдата из армии Альянса и максимально дистанцируется от событий, если ситуация между Россией и Украиной обострится. Революция Достоинства, по мнению хорватского лидера, является государственным переворотом. Об этом Зоран Миланович рассказал журналистам, сообщает хорватское издание Dnevnik.
Зоран Миланович добавил, что он будет всеми силами мешать вовлечению Хорватии в российско-украинский конфликт.
"Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным", – сказал он.
Президент Хорватии заявил, что события во время Революции Достоинства были государственным переворотом. Миланович добавил, что Украине не место в НАТО, а Европейский Союз никак не помог Украине.
"Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это было движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого было убито 50 человек. История была такова: Украина идет на запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки и кисельные берега. Украина по-прежнему остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал", — заявил он.
Отметим, что Хорватия является участником НАТО с 2009 года. Количество военных вооруженных сил от Хорватии в НАТО в 2021 году составляло 15,2 тысячи.
Ранее сообщалось, что НАТО приводят сили союзников в боевую готовность в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Активные действия предпринимают Дания, Франция, Испания, Нидерланды и США. Альянс приводят вооруженные сили в боевую готовность, направляют дополнительные корабли, истребители в места дислокации сил НАТО в Восточной Европе.
Напомним, глава ВМС Германии заявил, что Крым не вернется в Украину. Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах считает оккупацию Крыма "завершенным фактом". Украинские дипломаты назвали подобные высказывания такими, которые провоцируют РФ к новому нападению. После скандала Кай-Ахим Шенбах подал в отставку и назвал это заявление личным мнением и извинился.