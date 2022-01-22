"Крым не вернется в Украину": Глава ВМС Германии сделал скандальное заявление (видео)

Глава ВМС Германии считает оккупацию Крыма "завершенным фактом". Украинские дипломаты назвали подобные высказывания такими, которые провоцируют РФ к новому нападению.

Украина никогда не вернет временно оккупированный Россией Крым. Такое мнение выразил глава военно-морских сил Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. Конференция транслировалась в YouTube.

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"Что же произошло в Украине. Крымский полуостров потеряли, она (Украина) никогда не получит его обратно. И это – факт", — сказал Шенбах.

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Высказывание об Украине и НАТО

Шенбах затронул тему вступления Украины в НАТО. Военный уверен, что для этого страна должна выполнить все требования всем требованиям Альянса и сейчас это нереально из-за наличия оккупированных территорий.

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"По крайней мере, оккупирован Донбасс российской армией или теми, кого в РФ называют "ополченцами", — отметил он.

Немецкий военный заявил, что страны НАТО не должны давать России право голоса, поскольку цель ее президента Владимира Путина состоит не в захвате Украины, а в расколе всего Евросоюза.

Поощрение Путина к войне против Украины

Министр иностранных дел Германии Дмитрий Кулеба отреагировал в Twitter на заявления военного чиновника из Германии.

По его словам, недавние заявления Германии не соответствуют уровню двухсторонних отношений и текущей ситуации с безопасностью. Речь идет о высказываниях Шенбаха, невозможности передачи оборонительного оружия и колебания по поводу отключения РФ от SWIFT.

"Сейчас как никогда важно единство Запада по отношению к России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Путина к новому нападению на Украину. Нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с поддержкой и усилиями", – написал украинский министр.

В МИД Украины отметили, что Крым может быть потерян только в воображении немецкого вице-адмирала.

"Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору. Требуем разъяснения немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", – заявили дипломаты.

"Конец образцовой карьеры"

По информации немецкого журнала Spiegel, Шенбаха вызвали в МИД Германии на разьяснительную беседу, а в Минобороны признали необходимость принести публичные извинения.

"Вполне возможно, что высказывания о мировой политике могут положить конец его образцовой карьере в бундесвере (вооруженных силах Германии)", – заметили журналисты издания.

Напомним, что военное командование России в 2022 году хочет сформировать две новые дивизий в Южном военном округе. Там могут создать танковый и мотострелковый полки.

Фокус ранее писал, что по состоянию на 19 января Россия сосредоточила на границах с Украиной 104 тыс. военных и до ста тысяч подразделений обеспечения. Украинская разведка предупредит руководство государства о нападении менее чем за неделю или десять дней.