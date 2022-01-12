РФ до конца года сформируют две новые дивизии в Южном военном округе

Россияне усиливают округ для повышения военной безопасности государства. В него оккупанты также добавили оккупированный Крым.

В нынешнем году в России завершат формирование двух новых дивизий в Южном военном округе (ЮВО), создав по танковому и мотострелковому полку. Об этом сообщается в пресс-службе Минобороны РФ.

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По словам командующего ЮВО Александра Дворникова, завершение формирования ознаменуется новым мотострелковым полком и танковым батальоном, что должно повысить боевые возможности всего округа в целом.

В течение последних двух лет в ЮВО создали:

19-ю мотострелковую дивизию в составе 58-й общевойсковой армии

20-ю мотострелковую дивизию в составе 8-й общевойсковой армии

Это позволит обеспечить плановую подготовку более 5 тыс. водителей, наводчиков и механиков-водителей в интересах подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Боевой потенциал Южного военного округа, как пишут в издании, повышают для обеспечения военной безопасности РФ. В состав российского ЮВО входит Кубань, Южный и Северный Кавказ, а также временно оккупированный Крым.

[ + – ] Южный военный округ РФ

Напомним, армия РФ в этом году получит ядерные ракеты, авиацию, подлодку, а также ряд различной бронетехники.

Также сообщалось, что в РФ перенесли серийные поставки танков "Армата" на 2022 год. Ныне танк проходит заводские испытания.