РФ до кінця року сформує дві нові дивізії в Південному військовому окрузі

Росіяни посилюють округ для підвищення військової безпеки держави. До нього окупанти також додали окупований Крим.

Нинішнього року в Росії завершать формування двох нових дивізій у Південному військовому окрузі (ПВО), створивши по танковому та мотострілецькому полку. Про це повідомляється в пресслужбі Міноборони РФ.

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За словами командувача ПВО Олександра Дворнікова, завершення формування ознаменується новим мотострілецьким полком і танковим батальйоном, що має підвищити бойові можливості всього округу загалом.

Протягом останніх двох років у ПВО створили:

19-ту мотострілецьку дивізію у складі 58-ї загальновійськової армії

20-ту мотострілецьку дивізію у складі 8-ї загальновійськової армії

Це дозволить забезпечити планову підготовку понад 5 тис. водіїв, навідників і механіків-водіїв на користь підрозділів берегових військ Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Бойовий потенціал Південного військового округу, як пишуть у виданні, підвищують для забезпечення військової безпеки РФ. До складу російського ПВО входить Кубань, Південний і Північний Кавказ, а також тимчасово окупований Крим.

[ + – ] Південний військовий округ РФ

Нагадаємо, армія РФ цього року отримає ядерні ракети, авіацію, підводний човен, а також низку різної бронетехніки.

Також повідомлялося, що в РФ перенесли серійне постачання танків "Армата" на 2022 рік. Нині танк проходить заводські випробування.