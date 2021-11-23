В России снова перенесли серийные поставки танков "Армата" (фото)

Новейшие российские танки проходят испытания в армии, но серийных образцов в 2021 году не будет.

Первые серийные поставки танков Т-14 "Армата" перенесены на 2022 год. В РФ продолжаются заводские испытания бронетехники. Об этом сообщает Army Recognition.

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Первоначальные планы по поставки новейших танков в 2021 не подтвердились. По контракт "Уралвагонзавод" должен поставить армии РФ 132 танка Т-14. Этого количества хватит для формирования двух танковых батальонов.

Ныне войска имеют 20 опытно-промышленных танков, которые проходят испытания. Тестирование "Арматы", как пишут в издании, вышло на финишную прямую. Серийные версии танков начнут поставляться в следующем году, но без указания конкретных сроков.

Как пишут в Defense Express, в Минобороны РФ все еще нет концепции применения "Арматы" на поле боя. Их могут использовать как в составе собственных частей, так и в качестве "командных пунктов на гусеницах" для других бронетанковых частей.

Танк Т-14 "Армата" уникален тем, что его башня необитаема. Экипаж находится в передней части танка в бронированной капсуле. За счет этого удалось повысить защиту от ракет и снарядов. Танк оснащен активной и пассивной системой защиты. Как пишут в издании, система активной защиты схожа с израильской по принципу действия. Она способна сбивать противотанковые ракеты с цели или же уничтожать их. Мощность двигателя может достигать 1500 лошадиных сил — это должно обеспечить ему максимальную скорость по шоссе до 80 километров в час.

[ + – ] Компоновка танка

Напомним, 11 августа сообщалось, что российская армия получит "Арматы" до конца 2021 года. Также ВС РФ получат ударные БПЛА и серийные танки Т-90М "Прорыв".

Ранее сообщалось, что в армию РФ поступит 5-тонный ударный беспилотник "Альтиус" став первым тяжелым БПЛА в войсках.