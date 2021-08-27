В армию РФ осенью поступит 5-тонный ударный БПЛА "Альтиус" (фото)
Для российских войск "Альтиус" станет первым тяжелым ударным беспилотником.
Российская армия получит к осени ударный беспилотник "Альтиус", который разрабатывается с 2011 года. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, первый комплекс будет поставлен в ударном варианте. В армии он появится осенью 2021 года. Однако информации о стоимости контракта и количестве БПЛА, которые поступят в войска, нет.
Разработка БПЛА началась в 2011 году силами КБ "Сокол". С 2015 года комплекс проходит испытания, а в 2017 году появился второй опытный экземпляр "Альтиуса". В 2018 году был изменен подрядчик из-за подозрения в краже 900 млн рублей.
Характеристики БПЛА "Альтиус":
- Крейсерская скорость — 150-250 км/ч
- Максимальная высота — 12 км
- Полезная нагрузка — 1 тонна
- Дальность полета — 10 км
- Продолжительность полета — до 48 часов
- Длина — 11,6 метра
- Размах крыла — 28,5 метра.
Отметим, в армии РФ уже есть ударные беспилотники, например, "Орион", но "Альтиус" станет первым тяжелым БПЛА в войсках.
Напомним, Россия завершила очередные испытания 20-тонного БПЛА "Охотник". Недавно біл показан ход работ по его созданию, БПЛА должен поступить в производство к 2022 году.