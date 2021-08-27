В армію РФ восени надійде 5-тонний ударний БПЛА "Альтіус" (фото)
Для російських військ "Альтіус" стане першим важким ударним безпілотником.
Російська армія отримає до осені ударний безпілотник "Альтіус", який розробляється з 2011 року. Про це повідомляє Міноборони РФ.
Як заявив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко, перший комплекс буде поставлений в ударному варіанті. В армії він з'явиться восени 2021 року. Однак, інформації про вартість контракту і кількість БПЛА, які надійдуть у війська, немає.
Розробка БПЛА почалася у 2011 році силами КБ "Сокіл". З 2015 року комплекс проходить випробування, а у 2017 році з'явився другий дослідний екземпляр "Альтіус". У 2018 році був змінений підрядник через підозри в крадіжці 900 млн рублів.
Характеристики БПЛА "Альтіус":
- Крейсерська швидкість — 150-250 км/год
- Максимальна висота — 12 км
- Корисне навантаження — 1 тонна
- Дальність польоту — 10 км
- Тривалість польоту — до 48 годин
- Довжина — 11,6 метрів
- Розмах крила — 28,5 метрів.
Зазначимо, в армії РФ вже є ударні безпілотники, наприклад, "Оріон", але "Альтіус" стане першим важким БПЛА у військах.
Нагадаємо, Росія завершила чергові випробування 20-тонного БПЛА "Мисливець". Нещодавно був показаний хід робіт з його створення, БПЛА повинен надійти у виробництво до 2022 року.