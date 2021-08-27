В армію РФ восени надійде 5-тонний ударний БПЛА "Альтіус" (фото)

Для російських військ "Альтіус" стане першим важким ударним безпілотником.

Російська армія отримає до осені ударний безпілотник "Альтіус", який розробляється з 2011 року. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Як заявив заступник міністра оборони Росії Олексій Криворучко, перший комплекс буде поставлений в ударному варіанті. В армії він з'явиться восени 2021 року. Однак, інформації про вартість контракту і кількість БПЛА, які надійдуть у війська, немає.

Розробка БПЛА почалася у 2011 році силами КБ "Сокіл". З 2015 року комплекс проходить випробування, а у 2017 році з'явився другий дослідний екземпляр "Альтіус". У 2018 році був змінений підрядник через підозри в крадіжці 900 млн рублів.

[ + – ] Альтіус Фото: Gazeta.ru

Характеристики БПЛА "Альтіус":

Крейсерська швидкість — 150-250 км/год

Максимальна висота — 12 км

Корисне навантаження — 1 тонна

Дальність польоту — 10 км

Тривалість польоту — до 48 годин

Довжина — 11,6 метрів

Розмах крила — 28,5 метрів.

Зазначимо, в армії РФ вже є ударні безпілотники, наприклад, "Оріон", але "Альтіус" стане першим важким БПЛА у військах.

Нагадаємо, Росія завершила чергові випробування 20-тонного БПЛА "Мисливець". Нещодавно був показаний хід робіт з його створення, БПЛА повинен надійти у виробництво до 2022 року.