"Крим не повернеться до України": Глава ВМС Німеччини зробив скандальну заяву (відео)

Глава ВМС Німеччини вважає окупацію Криму "завершеним фактом". Українські дипломати назвали подібні висловлювання такими, що провокують РФ до нового нападу.

Україна ніколи не поверне тимчасово окупований Росією Крим. Таку думку висловив голова військово-морських сил Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Конференція транслювалася на YouTube.

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"Що ж сталося в Україні. Кримський півострів втратили, вона (Україна) ніколи не отримає його назад. І це факт", — сказав Шенбах.

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Висловлювання про Україну та НАТО

Шенбах торкнувся теми вступу України до НАТО. Військовий упевнений, що для цього країна має виконати всі вимоги Альянсу, і зараз це нереально через наявність окупованих територій.

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"Принаймні окуповано Донбас російською армією або тими, кого у РФ називають "ополченцями", — зазначив він.

Німецький військовий заявив, що країни НАТО не повинні давати Росії право голосу, оскільки мета її президента Володимира Путіна полягає не в захопленні України, а у розколі всього Євросоюзу.

Заохочення Путіна до війни проти України

Міністр закордонних справ Німеччини Дмитро Кулеба відреагував на Twitter на заяви військового чиновника з Німеччини.

За його словами, нещодавні заяви Німеччини не відповідають рівню двосторонніх відносин та поточній ситуації з безпекою. Йдеться про висловлювання Шенбаха, неможливість передачі оборонної зброї та коливання з приводу відключення РФ від SWIFT.

"Зараз як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення та стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери повинні припинити такими словами та діями підривати єдність та заохочувати Путіна до нового нападу на Україну. Нинішні заяви Німеччини розчаровують та йдуть у розріз із підтримкою та зусиллями", – написав український міністр.

У МЗС України зазначили, що Крим може бути втрачений лише в уяві німецького віце-адмірала.

"Крим неодмінно повернеться завдяки завзятим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість у протидії державі-агресору. Вимагаємо роз'яснення німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються із послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", – заявили дипломати.

"Кінець зразкової кар'єри"

За інформацією німецького журналу Spiegel, Шенбаха викликали в МЗС Німеччини на роз'яснювальну бесіду, а в Міноборони визнали необхідність вибачитися перед громадськістю.

"Цілком можливо, що висловлювання про світову політику можуть покласти край його зразковій кар'єрі в бундесвері (збройних силах Німеччини)", – зауважили журналісти.

Нагадаємо, що військове командування Росії у 2022 році хоче сформувати дві нові дивізії у Південному військовому окрузі. Там можуть створити танковий та мотострілецький полиці.

Фокус раніше писав, що станом на 19 січня Росія зосередила на кордонах з Україною 104 тис. військових та до ста тисяч підрозділів забезпечення. Українська розвідка попередить керівництво держави про напад менш ніж за тиждень чи десять днів.