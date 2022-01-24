НАТО приводят силы союзников в боевую готовность в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины

Согласно заявлению Альянса активные действия по укреплению восточного фланга предпринимают: Дания, Испания, Франция, Нидерланды и США.

Страны-союзники Североатлантического альянса приводят вооруженные силы в состояние готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места дислокации НАТО в Восточной Европе. Таким образом, Альянс укрепляет обороноспособность стран европейского региона в условиях наращивания российских вооруженных сил вокруг Украины, сообщает пресс-служба НАТО.

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Согласно заявлению Альянса активные действия по укреплению рубежей союзных стран предпринимают: Дания, Испания, Франция, Нидерланды и США.

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон 19 января заявил, что Франция готова направить войска в Румынию в рамках операции НАТО по обеспечению безопасности восточных государств альянса.

"Мы направили войска для обеспечения безопасности наших европейских партнеров в миссиях НАТО, нашим друзьям в Балтийском регионе, и мы продолжим это делать. Мы продемонстрировали нашу готовность двигаться вперед, в рамках НАТО, участвовать в новых миссиях", — сказал Макрон во время встречи с военнослужащими в Эльзасе.

Нидерланды

Королевские ВВС Нидерландов отправят два истребителя пятого поколения F-35 для поддержки миссии НАТО по наблюдению за воздушным пространством Черного моря. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, переговоры между Западом и Россией могут зайти в тупик, поэтому она не исключает обострение конфликта.

"Прилагаются все усилия для деэскалации ситуации путем диалога и дипломатии. В конечном счете, это отвечает интересам всех вовлеченных сторон. В то же время важно быть готовым к нежелательному сценарию провала переговоров", — сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Испания

Министр обороны Маргарита Роблес заявила, что Испания направила военные корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО в Средиземном и Черном морях в связи с ростом напряженности в регионе из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной. Кроме того планируется направить 6 истребителей Eurofighter в Болгарию для патрулирования воздушного пространства.

Дания

Литовская сторона сообщила о том, что Дания направит четыре дополнительных самолета F-16 и для поддержки давней миссии НАТО по охране воздушного пространства в этом регионе и фрегат с командой в 160 человек, который будет размещен в Балтийском море.

США

Соединенные Штаты пока не собираются посылать войска для сдерживания вторжения, однако дали понять, что рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса в случае военного вторжения РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и обороны всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса.

"Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что несколько российских десантных кораблей прошли через Ла-Манш, предположительно в направлении Черного моря. Существуют опасения того, что если все корабли направятся на юг к Черному морю,то они могут быть использованы для поддержки возможной военного вторжения России в Украину.