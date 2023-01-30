Крим ніколи не буде українським, РФ застосує ядерну зброю, — президент Хорватії

Зоран Миланович заявив, що Україна не поверне Крим, і ця оцінка нібито належить "провідним німецьким генералам". Коли РФ почне програвати у війні, Кремль застосує зброю масового ураження, упевнений хорватський лідер.

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Президент Хорватії Зоран Миланович заявив, що Україна ніколи не поверне собі окупований Крим, а РФ у разі програшу застосує ядерну зброю. Про це він сказав журналістам у понеділок, 30 січня, на проводах контингенту хорватських солдатів на місію НАТО в Литві, повідомляє хорватське видання PTC.

Миланович, розмірковуючи на тему України, заявив, що "Сербія та Росія — це не одне й те саме", оскільки РФ є "наддержавою".

"Ми анексували Косово. Ми й міжнародне співтовариство. Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення", — сказав Миланович.

Глава хорватської держави сказав, що "Крим ніколи більше не буде Україною", додавши, що так нібито кажуть "провідні німецькі генерали".

"Ви порівнюєте сербів, цих повсталих там опанчарів (шевців — ред.), зі світовою ядерною наддержавою. Божевільні емоції та ненависть ведуть Європу до великої небезпеки", — сказав Миланович.

Також президент Хорватії зазначив, що "хорвати не так сильно ненавиділи сербів", як українці ненавидять росіян.

"Путін і ці люди були крутими до вчорашнього дня. Вони досягли успіху на найвищому рівні німецької політики. Раптом вони стали найбільшими ворогами... Німецькі танки в Росії? Удачі, удачі в цьому", — додав Миланович.

Коли журналісти нагадали хорватському лідерові його слова про те, що РФ ніколи не нападе на Україну, тому що Кремль не має достатньо солдатів, Миланович підкреслив, що мав рацію.

"Недостатньо. Це було погане рішення Росії, тому що вони думали, що влада (в Україні) впаде. Ми все глибше й глибше поринаємо в конфлікт із наддержавою. Ви знаєте, що станеться, коли вони програватимуть війну? Зрештою вони використають ядерну зброю", — сказав Миланович.

Нагадаємо, раніше цього місяця президент Хорватії Зоран Миланович розкритикував рішення країн Заходу про передачу Україні важких танків, включаючи Leopard 2 і M1 Abrams, і заявив, що це лише затягне війну. За його словами, якщо США та Росія не дійдуть згоди, війна не припиниться.

Після заяв Милановича про свою позицію щодо ситуації в Україні його внесли до бази даних "Миротворець".