"Може згорять або дійдуть до Криму": президент Хорватії виступив проти постачання танків Україні

За словами Зорана Мілановича, в Україні "Америка воює з Росією", а рішення Німеччини про передавання Києву важкої техніки — це "божевілля".

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Президент Хорватії Зоран Міланович виступив категорично проти передавання Загребом танків Україні. Про це у четвер, 26 січня, повідомив хорватський телеканал N1.

Міланович розкритикував рішення країн Заходу про передавання Україні важких танків і заявив, що це затягне війну. За його словами, якщо США та Росія не дійдуть згоди, то війна не припиниться.

"Чомусь я сподіваюся, що якісь переговори йдуть, або ми будемо потихеньку рухатися до третьої світової війни, яка, на думку деяких, уже почалася, але я трохи стриманий. Що стосується танків, то і російські, й американські горять однаково", — заявив президент Хорватії.

Також Міланович додав, що військовим його країни категорично не можна допомагати Україні та брати участь у війні, в якій, як він стверджує, "воюють Росія та Америка".

"Військовим Хорватії взагалі не можна допомагати. Ви хочете, щоб ми пішли на війну? Міністр закордонних справ Німеччини сказав, що ми повинні об'єднуватися, тому що, цитую, ми воюємо з Росією. Я цього не знав. Можливо, Німеччина знову воює з Росією, але удачі їм, можливо, у них все вийде краще, ніж 70 років тому", — сказав він.

Президент Хорватії також висловив побоювання, що передані Україні танки можуть використати у звільненні тимчасово окупованого Криму.

"Можливо, ці танки згорять, можливо, дійдуть до Криму, але без Хорватії. Я завжди виступатиму за це. Ті, хто хоче догодити комусь у Брюсселі, можуть виступати за це, але я не буду", — додав Міланович.

Рішення Німеччини про передавання танків президент Хорватії назвав "божевіллям" і запропонував "визначитися, хто там канцлер".

Скандальні висловлювання Зорана Мілановича

Зазначимо, що це вже не перша скандальна заява Мілановича щодо України. Так, 25 січня 2022 року президент Хорватії заявив, що Україні немає місця в НАТО. За його словами, Загреб відкличе "всіх до єдиного" солдата з армії Альянсу та максимально дистанціюється від подій, якщо ситуація між Росією та Україною загостриться.

"Україні не місце в НАТО. Коли Україна змінила владу, тоді це був рух, який не був демократичним, був переворотом, під час якого було вбито 50 людей. Історія була така: Україна йде на захід, нічого не питаючи у Росії, в ЄС на неї чекають молочні річки та кисельні береги. Україна, як і раніше, залишається однією з найбільш корумпованих країн, ЄС нічого Україні не дав", — заявив тоді президент.

Після скандальних заяв Мілановича хорватським ЗМІ про свою позицію щодо ситуації в Україні його внесли до бази даних "Миротворець".

У той же день глава уряду Хорватії спростував тези президента Мілановича щодо України та назвав слова політика "забрудненням суспільного простору".

Нагадаємо, 26 січня міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен повідомив, що Копенгаген поки що не буде надавати Україні танки і приєднуватися до танкової коаліції західних країн. У країни в арсеналі всього 44 бойові машини.

Раніше, 25 січня, президент США Джо Байден підтвердив відправлення в Україну 31 одиниці американських танків M1 Abrams у зв'язку з побоюваннями щодо нового російського наступу цієї весни.

Також 25 січня представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що країни Заходу заздалегідь планували війну України проти РФ і це нібито підтверджують заяви колишнього та чинного керівництва Німеччини.

Також нагадаємо, 25 січня стало відомо про те, що канцлер Німеччина погодилася поставити Україні роту бойових танків Leopard 2 кількістю 14 одиниць. Країнам, які мають таку техніку, дозволено зробити те саме.