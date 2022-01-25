"Думав, каже чиновник РФ": прем'єр Хорватії вибачився за висловлювання Милановича про Україну

Глава уряду Хорватії спростував тези президента Милановича щодо України та назвав слова політика "забрудненням громадського простору".

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на засіданні партії "Хорватська демократична співдружність", яку він очолює, прокоментував висловлювання президента Хорватії Зорана Милановича про Україну, повідомляє видання Dnevnik.

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Аналізуючи слова Милановича про виведення хорватських солдатів із регіону, політик зазначив, що взагалі не зрозумів, про яких солдатів ідеться, оскільки контингент хорватських військ в Україні відсутній.

"Я думав, що це сказав російський чиновник. Я не знаю, яких солдатів він має на увазі, солдатів там немає", — сказав прем'єр.

Політик додав, що висловлювання президента не мають стосунку ні до хорватського уряду, ні до зовнішньої політики країни, спрямованої на запобігання конфліктам.

"Я вибачаюсь перед Україною, яку ми поважаємо. Політика Хорватії полягає в зниженні напруженості, запобіганні конфліктам і підтримці цілісності України. Це наша принципова позиція", — наголосив Пленкович.

Також він спростував тези Милановича про те, що Євросоюз не допомагав нашій країні.

"Вони дали Україні 17 мільярдів на підтримку країни. Також було оголошено про нову програму макроекономічної допомоги", — сказав хорватський прем'єр-міністр.

На думку Андрея Пленковича, такі висловлювання президента Хорватської Республіки "забруднюють громадський простір", маючи при цьому постійний характер.

"Напевно, він мав низку словесних образ, які вже два роки забруднюють простір", — резюмував він.

Що сказав Зоран Миланович?

До цього глава Хорватії заявив, що Україні немає місця в НАТО. Загреб відкличе "всіх до єдиного" солдата з армії Альянсу та максимально дистанціюється від подій, якщо ситуація між Росією й Україною загостриться. Крім того, Миланович заявив, що події під час Революції Гідності були державним переворотом, а Європейський Союз не допоміг Україні.

Такі заяви спричинили реакцію української сторони. У МЗС України в Києві викликали пані посла Хорватії в Україні Аніцу Джаміч, якій було заявлено про категоричну неприйнятність нещодавніх заяв президента Хорватії Зорана Милановича на адресу України.

Крім того, президента Хорватії внесли до бази "Миротворця", звинувачуючи в поширенні кремлівської пропаганди, участі в кремлівських інформаційних спецопераціях, а також у підтримці та виправданні російської агресії проти України.