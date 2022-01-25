"Думал, говорит чиновник РФ": премьер Хорватии извинился за высказывания Милановича об Украине
Глава правительства Хорватии опроверг тезисы президента Милановича относительно Украины и назвал слова политика "загрязнением общественного пространства".
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович на заседании возглавляемой им партии "Хорватское демократическое содружество" прокомментировал высказывания президента Хорватии Зорана Милановича об Украине, сообщает издание Dnevnik.
Анализируя слова Милановича о выводе хорватских солдат из региона, политик отметил, что вообще не понял о каких солдатах идет речь, поскольку контингент хорватских войск в Украине отсутствует.
"Я думал, что это сказал российский чиновник. Я не знаю, каких солдат он имеет в виду, солдат там нет", — сказал премьер.
Политик добавил, что высказывания президента не имеют отношения ни к хорватскому правительству, ни к внешней политике страны, которая направлена на предотвращение конфликтов.
"Я извиняюсь перед Украиной, которую мы уважаем. Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины. Это наша принципиальная позиция", — акцентировал Пленкович.
Также он опроверг тезисы Милановича о том, что Евросоюз не помогал нашей стране.
"Они дали Украине 17 миллиардов на поддержку страны. Также было объявлено о новой программе макроэкономической помощи", — сказал хорватский премьер-министр.
По мнению Андрея Пленковича, подобные высказывания президента Хорватской Республики "загрязняют общественное пространство", имея при этом постоянный характер.
"Наверное, у него была череда словесных оскорблений, которые уже два года загрязняют пространство", — резюмировал он.
Что сказал Зоран Миланович?
До этого глава Хорватии заявил, что Украине нет места в НАТО. Загреб отзовет "всех до единого" солдата из армии Альянса и максимально дистанцируется от событий, если ситуация между Россией и Украиной обострится. Кроме того, Миланович заявил, что события во время Революции Достоинства были государственным переворотом, а Европейский Союз никак не помог Украине.
Такие заявления повлекли реакцию украинской стороны. В МИД Украины в Киеве вызвали посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой было заявлено о категорической неприемлемости недавних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины.
Кроме того, президента Хорватии внесли в базу "Миротворца", обвиняя в распространении кремлевской пропаганды, участии в кремлевских информационных спецоперациях, а также в поддержке и оправдании российской агрессии против Украины.