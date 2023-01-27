Дания не присоединится к танковой коалиции для Украины: власти объяснили причины

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен рассказал, что у страны в арсенале только 44 боевые машины. Однако Копенгаген будет помогать Украине "другим способом".

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Дания пока что не будет предоставлять Украине танки и присоединяться к танковой коалиции западных стран. Причина — не так много единиц такой техники в арсенале датских вооруженных сил. Об этом сообщил министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен, передает издание CPH Post.

По его словам, сейчас в армии Дании есть 44 танка, 14 из них находятся в странах Балтии вместе с контингентом НАТО. Глава Минобороны откинул возможность передачи этого вооружения, однако Копенгаген будет помогать Киеву "другим способом". Эллеман-Йенсен отметил, что боевая техника в стране нужна "не для декораций".

"Это важный элемент сдерживания, потому что рядом с нашими балтийскими союзниками — гигантский сосед, который, как демонстрирует своими действиями, умеет нападать на соседей", — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Украина официально не обращалась к Дании с просьбой предоставить танки. Он добавил, что, возможно, ответ был бы положительным после оценки всех своих возможностей.

Напомним, 19 января правительство Дании приняло решение отправить Украине 19 французских САУ Caesar. Оборонное ведомство Дании ожидало артиллерийских установок несколько лет, но все же решило отдать их Киеву.

27 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава намерена передать ВСУ 74 танка: 14 Leopard-2 и 60 модернизированных польских танков, включая 30 PT-91.