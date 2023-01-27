74 танка: в правительстве Польши рассказали, какую бронетехнику страна поставит Украине

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, оружием партнеров Украины должна стать солидарность. Варшава намерена передать Киеву танки PT-91 — доработанные версии советского Т-72М1.

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Польша намерена передать Киеву 14 танков Leopard-2 и 60 модернизированных польских танков, включая 30 PT-91. Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News, опубликованному 27 января, рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Оружие России — это страх. Нашим оружием должна быть солидарность", — прокомментировал глава польского правительства.

Он отметил, что Варшава стала первой, кто отправил Киеву 250 танков, и сейчас государство готово присоединиться к танковой коалиции для Украины.

Помимо 14 Leopard-2, правительство готово поставить 60 модернизированных танков со своих складов.

Как объясняет Моравецкий, у РФ танковый арсенал составляет несколько тысяч единиц, а по некоторым данным — до 15 тыс.

"Если мы не хотим, чтобы Украина потерпела поражение, мы должны быть очень открытыми и смелыми в своей поддержке", — считает польский премьер.

PT-91 — польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Напомним, боец ВСУ в репортаже ВВС из Бахмута, опубликованного 17 января, рассказал о важности западной бронетехники для Украины. 55-летний командир экипажа танка Т-72 уточнил, что армия вынуждена использовать старое вооружение. "Я водил одну из таких машин почти 40 лет назад. И не могу поверить, что делаю это снова, но он работает", — объяснил он.