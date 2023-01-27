74 танки: в уряді Польщі розповіли, яку бронетехніку країна поставить Україні

За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, зброєю партнерів України має стати солідарність. Варшава має намір передати Києву танки PT-91 – доопрацьовані версії радянського Т-72М1.

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Польща має намір передати Києву 14 танків Leopard-2 та 60 модернізованих польських танків, включаючи 30 PT-91. Про це в інтерв'ю канадському телеканалу CTV News, опублікованому 27 січня, розповів прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

"Зброя Росії — це страх. Нашою зброєю має бути солідарність", — прокоментував глава польського уряду.

Він зазначив, що Варшава стала першою, хто відправив Києву 250 танків і зараз держава готова приєднатися до танкової коаліції для України.

Крім 14 Leopard-2 уряд готовий поставити 60 модернізованих танків зі своїх складів.

Як пояснює Моравецький, у РФ танковий арсенал становить кілька тисяч одиниць, а, за деякими даними, до 15 тис.

"Якщо ми не хочемо, щоб Україна зазнала поразки, ми маємо бути дуже відкритими та сміливими у своїй підтримці", — вважає польський прем'єр.

PT-91 — польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1.

Нагадаємо, боєць ЗСУ у репортажі ВВС з Бахмута, опублікованого 17 січня, розповів про важливість західної бронетехніки для України. 55-річний командир екіпажу танка Т-72 уточнив, що армія змушена використовувати старе озброєння. "Я водив одну з таких машин майже 40 років тому. І не можу повірити, що роблю це знову, але вона працює", — пояснив він.