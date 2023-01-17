"Танку стільки ж років, скільки й мені": боєць ЗСУ про важливість західної бронетехніки для України

За словами українських військових, вони швидко освоять західні танки. Саме вони мають дозволити вийти з глухого кута, який зараз спостерігається на фронті.

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Велика Британія разом із Польщею та іншими країнами готуються передати Україні сучасні танки для допомоги у визволенні територій. Про важливість машин для ЗСУ розповіли у репортажі ВВС.

Журналісти відвідали українських військових у районі Бахмута, де практично щохвилини лунають вибухи. Це звичайний "ударний хор" на Донбасі, де відбуваються артилерійські дуелі між ЗСУ та ЗС РФ.

Командир екіпажу танка Т-72 каже, що їх техніка хоч і надійна, але Leopard був би кращим.

"Т-72 — це старі танки, цей мого віку. Я водив одну з таких машин майже 40 років тому. І не можу повірити, що роблю це знову, але він працює. Свою роботу виконує", — заявив 55-річний доброволець Богдан.

[ + – ] Танку Т-72 стільки ж років, як і 55-річному Богдану

Військові впевнені, що без західних танків не вдасться вийти з глухого кута в ситуації на війні. Разом із піхотою та танками Leopard, Challenger та Abrams боєць каже, що точно вдасться перемогти. Потрібно щонайменше 300 танків, і вони потрібні на фронті вже зараз.

Богдан визнає, що російські танки дещо кращі за українські, оскільки вони пройшли повну модернізацію. Проте ворог їх використовує примітивно — беруть кількістю, а ЗСУ відповідають якістю. Потрібно уразити якнайбільше солдат ЗС РФ, знизивши до мінімуму власні втрати.

Командир роти 24-ї бригади із позивним Хан каже, що Т-72 ефективні в умовах зими, але проблема в тому, що вони застарілі. Радянські машини не пристосовані до сучасної війни, де все пов'язане з безпілотниками.

"Механік-водій танка вже має інтелект вище за середній. Наші хлопці зможуть швидко вивчитися та адаптуватися", — говорить Хан про те, чи складно буде освоїти зразки західної техніки.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вони готові передати Україні 14 танків Leopard 2. Мета — сформувати хоча б одну бригаду.

Також у Канаді допускають постачання танків Leopard 2 Україні, щоб ЗСУ перемогли Росію.