"Танку столько же лет, как и мне": боец ВСУ о важности западной бронетехники для Украины

По словам украинских военных, они быстро освоят западные танки. Именно они должны позволить выйти из тупика, который сейчас наблюдается на фронте.

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Великобритания наряду с Польшей и другими странами готовятся передать Украине современные танки для помощи в освобождении территорий. О важности машин для ВСУ рассказали в репортаже ВВС.

Журналисты посетили украинских военных в районе Бахмута, где практически каждую минуту звучат взрывы. Это обычный "ударный хор" на Донбассе, где происходят артиллерийские дуэли между ВСУ и ВС РФ.

Командир экипажа танка Т-72 говорят, что их техника хоть и надежная, но Leopard был бы лучше.

"Т-72 — это старые танки, этот моего возраста. Я водил одну из таких машин почти 40 лет назад. И не могу поверить, что делаю это снова, но он работает. Свою работу выполняет", — заявил 55-летний доброволец Богдан.

[ + – ] Танку Т-72 столько же лет, как и 55-летнему Богдану

Военные уверенны, что без западных танков не удастся выйти из тупика в ситуации на войне. Вместе с пехотой и танками Leopard, Challenger и Abrams боец говорит, что точно удастся победить. Нужно не менее 300 танков, и они нужны на фронте уже сейчас.

Богдан признает, что российские танки несколько лучше украинских, так как они прошли полную модернизацию. Однако враг их использует примитивно — берут количеством, а ВСУ отвечают качеством. Нужно поразить как можно больше солдат ВС РФ, снизив до минимума собственные потери.

Командир роты 24-й бригады с позывным Хан говорит, что Т-72 эффективны в условиях зимы, но проблема в том, что они устаревшие. Советские машины не приспособлены к современной войне, где все связано с беспилотниками.

"Механик-водитель танка уже имеет интеллект выше среднего. Наши парни смогут быстро выучиться и адаптироваться", — говорит Хан о том, сложно ли будет освоить образцы западной техники.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил, что они готовы передать Украине 14 танков Leopard 2. Цель — сформировать хотя бы одну бригаду.

Также в Канаде допускают поставки танков Leopard 2 Украине, чтобы ВСУ победили Россию.