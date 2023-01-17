Польша намерена передать Украине 14 танков Leopard, – Анджей Дуда

Польский лидер рассчитывает на запасы танков Финляндии и других европейских стран. Цель — сформировать в ВСУ хотя бы одну новую бронетанковую бригаду.

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Польша намерена передать Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard. Об этом сказал журналистам президент Польши Анджей Дуда на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 17 января.

"Мы собираем сообщество стран, которые поставят танки Leopard в Украину. Надеюсь, к нам присоединятся союзники и мы сформируем вместе хотя бы бронетанковую бригаду. Речь идет о примерно 14 танках", — проинформировал польский лидер.

[ + – ] Дуда рассчитывает на помощь Финляндии, у которой есть танки Leopard

Польша рассчитывает на помощь Финляндии, у которой есть вышеуказанные танки, и ряда других европейских стран. Решение Польши передать Украине танки западного образца "откроет новую дверь в военной помощи", убежден Дуда.

"Конечно, мы рассчитываем на участие Германии, процесс займет некоторое время. Германия тоже должна согласиться, тут целый комплекс элементов и процесс идет", — заметил он.

Анджей Дуда во время форума вспомнил многократные призывы о поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский сказал, что им нужны танки — мы передали более 260 наших старых танков времен Советского Союза. В этой технике была острая необходимость", — добавил он.

Канада 17 января допустила возможность отправки в Украину танков Leopard 2. Для этого Германия должна разрешить их реэкспорт.

[ + – ] Канада допустила возможность отправки в Украину танков Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц не спешит с одобрением передачи ВСУ танков Leopard 2. На заседании партии немецких социал-демократов 13 января он критиковал союзников по НАТО за спешку в укреплении военной мощи Украины.

Немецкое правительство 13 января заявило об отсутствии запроса от Польши на поставки танков Leopard 2 в Украину. Другие страны должны получить разрешение от Германии, иначе поставки танков станут незаконными, подчеркнула представитель федерального правительства Кристиана Гоффманн.

Великобритания в январе этого года решила отправить в Украину танки Challenger 2. СМИ писали, что такой шаг может быть импульсом для Германии в вопросе поставок "Леопардов".