"Готовы дать все для победы": Канада не исключает поставки танков Leopard 2 Украине

По словам Джастина Трюдо, Канада уже передала ВСУ огромное количество разных типов вооружений. Дело до танков еще не доходило, но они готовы рассмотреть этот вопрос.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает поставок в Украину танков Leopard 2. Об этом сообщает The Globe and Mail.

На вопрос журналистов, будет ли Канада поставлять танки Leopard 2 для украинской армии, если Германия разрешит реэкспорт, Трюдо ответил, что вопрос рассмотрят.

Канада уже отправила Украине огромное количество разных типов вооружения, включая защиту воздушного компонента, однако дело до танков еще не доходило.

"Мы готовы дать Украине то, что ей нужно, чтобы победить Россию", — подчеркнул Трюдо.

По данным Минобороны Канады, на вооружении находится три модификации танков Leopard 2 — 2A4, 2A4M и 2A6M. В последней модификации установлено и другое орудие длиной 55 калибров: а не 44, как в 2A4. Всего в армии имеется около 90 танков немецкого производства.

Напомним, по данным СМИ, канцлер Шольц раскритиковал спешку союзников с поставками танков Leopard 2 в украинскую армию.

13 января глава МИД Украины заявил, что пять стран выразили готовность передать танки Leopard 2. Нужно только одобрение Берлина.