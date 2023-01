"Ждут решения Берлина": пять стран готовы передать Украине танки Leopard, — Кулеба (видео)

Глава украинского МИДа отметил смягчение позиций западных стран по вопросу поставок Киеву вооружений. По его словам, представители некоторых не решаются заявлять о своих планах, если на такой шаг не пойдет Германия.

Related video

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня есть пять стран, готовых передать Украине танки Leopard немецкой разработки. Об этом сообщается в Instagram министра.

Представители некоторых стран не решаются говорить о своих планах, если на такой шаг не решится Германия.

"Уже есть три… и плюс Польша и Финляндия уже засветились, уже есть пять стран, готовых передать Украине танки, но ждут решения Германии", — заявил он, добавив, что Великобритания также дала свое согласие на поставки танков Challenger 2.

Кулеба убежден, что ВСУ в конечном итоге получат танки.

"Из всего объема информации, который у меня есть и логики процесса, который набрал максимальные обороты сейчас, я думаю, что Германия согласится на передачу Украине танков "Леопард". Будет ли это прямая передача из Германии или разрешение третьим странам передать эти танки, это второй вопрос. Но я убежден, что Украина эти танки получит. Возьму на себя политический риск", — сказал Кулеба.

"Эта неделя была очень продуктивной. Все знают о заявлении властей Польши, которые сообщили о том, что страна готова предоставить 10 танков Leopard", — сообщил Дмитрий Кулеба.

Текущая цель — собрать танковую бригаду "Леопардов", потому что эта разработка выпускалась в европейских странах в массовом порядке.

Проблема "зоопарка"

Практически ни в одной бригаде украинской армии нет одинакового набора тяжелой техники, поэтому приходится искать запасные части для танков разного типа и обучать экипажи на танках разного типа.

По словам Клубы, так называемая проблема "зоопарка" в ближнесрочной перспективе будет сохраняться.

"Таковы реалии войны. Мы сейчас тянем все, что можно со всего мира", — сказал Кулеба, добавив, что "нам нужен контролируемый "зоопарк"", например, когда одна бригада укомплектована Leopard 2, а другая — Challenger 2.

По его словам, это бы позволило бы добиться определенной последовательности в том, что касается управления в отдельных бригадах.

"И тут Макрон говорит…"

Кулеба также заявил, что чутье президента Украины Владимира Зеленского подсказало ему, что с первого же дня нового года нужно выйти "на крейсерскую скорость, что не может быть раскачки".

Глава МИДа отметил смягчение в позициях западных стран по вопросу поставок вооружений Украине. В частности, упомянул о том, что удалось добиться поставок ЗРК Patriot, что прежде казалось практически невозможным, так как в Белом доме на все запросы о системах ПВО Patriot отвечали категорическим отказом.

"Сходу очень высоко планку.. Я же присутствую при всех этих разговорах. И слышу то, что говорят люди, которых я слышал прежде, и я вижу, что они говорят иначе. И раз… Макрон говорит, out of the blue (как снег на голову): "Да, кстати, я решил вам дать легких танков". И в этом мгновение понимаешь, что все это сработало, все сошлось", — сказал Кулеба.

"Поэтому… есть такое [выражение] любовью нужно заниматься, так вот танками тоже нужно заниматься", — подвел итог министр.

Напомним, что "вагнеровцы" попали в ловушку в Соледаре: по информации украинских военных, обе стороны увязли в уличных боях.

Ранее Фокус сообщал, что в Следкоме РФ планируют отправлять на войну в Украину мигрантов. Глава российского ведомства Александр Бастрыкин заявил, что военная служба по контракту позволит упростить получение гражданства РФ иностранцам.