Экс-главе МИД Кулебе предлагали стать послом Украины в США: как отреагировал дипломат, — FT

Бывший министр был одним из кандидатов на должность посла Киева в Вашингтоне, однако, по информации журналистов, он отказался от такого предложения.

Бывшему главе МИД Украины Дмитрию Кулебе предлагали стать послом Украины в США вместо действующей госпожи посла Оксаны Маркаровой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Как пишут журналисты, после обращения главы Палаты представителей Майка Джонсона к президенту Украины Владимиру Зеленскому, именно кандидатура бывшего главы МИД рассматривалась как одна из вероятных. Источники добавили, что Киев таким образом стремится "успокоить лагерь Трампа" путем замены амбассадора.

Однако по словам собеседника медиа, украинский дипломат отказался от такого предложения. Сам Дмитрий Кулеба не прокомментировал эту информацию, также ее не комментировали ни украинское посольство в США, ни украинский МИД.

Ранее издание Washington Post сообщало, что Зеленский рассматривает вопрос замены действующего посла Украины США Оксаны Маркаровой. Сама госпожа посол отреагировала на публикацию издания, где указала, что "работы становится вдвое больше", ведь добавляется "параллельно очень много работы с новой администрацией", которую она назвала "очень знакомой" для себя.

Напомним, Фокус рассказывал, как Кулеба рассказал детали своего увольнения с должности главы МИД. По его словам, слухи о том, что его уволили из-за того, что он не смог добиться предоставления систем ПВО для Украины, не соответствуют действительности.

Позже Кулеба признался, хотел ли занять место, которое досталось Валерию Залужному. Он рассказал, что тогда вокруг тогдашнего посла появился определенный коммуникационный фон, который не играл ему на пользу, поэтому все завершилось его увольнением. В результате кандидатуру на посла в Лондон выбирал и назначил лично президент