"Поговорили с президентом": Кулеба рассказал, почему его уволили (видео)

По словам экс-министра иностранных дел, слухи о том, что его уволили из-за того, что он не смог добиться предоставления систем ПВО для Украины, не соответствуют действительности.

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Дмитрий Кулеба, который возглавлял МИД Украины 4,5 года, заявил, что спокойно воспринимает свое увольнение, а последний разговор с президентом Владимиром Зеленским накануне увольнения его с должности, прошел "абсолютно спокойно". Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По его словам, слухи о том, что его уволили из-за того, что он не смог добиться систем ПВО для Украины, не соответствуют действительности.

"По ПВО вопрос как раз был принципиально решен. В апреле я выступал на заседании Совета министров иностранных дел НАТО. Мои коллеги готовились к протокольному обсуждению состояния дел, но я посвятил свое выступление исключительно теме ПВО. Это выступление полностью сломало план заседания. После него министр иностранных дел Германии Анналена Бербок взяла слово и сказала, что откладывает теперь все, что должна была говорить и теперь мы все должны заниматься только ПВО", — рассказал Кулеба.

Далее, говорит экс-министр, был первый Patriot от Германии, было обязательство от Нидерландов собрать систему. Потом добавились США и Румыния.

"Поэтому как раз на момент моей отставки решение о передаче Patriot Украине было принято. Это тот проект, которым я был доволен, потому что это реально укрепляло нашу страну. Работала большая команда на всех уровнях, и это было действительно важно для всех нас. Относительно дальнобойности. Если проблема была в том, что я не решил этот вопрос, то почему он до сих пор не решен — через 2 месяца после того, как меня нет? Эти вопросы никакого отношения к моему увольнению не имеют", — рассказал Дмитрий Кулеба.

Он говорит, что к своему увольнению он отнесся достаточно спокойно, поскольку провел на службе государству 21 год и имел достаточно времени понять, что за власть не нужно держаться.

"Соответственно в тот день, когда президент сказал мне в 2020 году, что он хочет, чтобы я был министром иностранных дел Украины, и Верховная Рада проголосовала мое назначение, я уже тогда был готов к разговору с президентом о том, что он скажет: "Дмитрий, я хочу, чтобы был другой министр иностранных дел Украины". Мы с президентом абсолютно спокойно поговорили, пожали друг другу руки. Я благодарен ему за то, что 4,5 года — это гораздо больше, чем среднестатистический министр иностранных дел Украины проводил на посту — я имел возможность быть полезным украинскому народу и делал все для того, чтобы наше государство становилось сильнее", — говорит экс-министр МИД.

Он также прокомментировал слухи о том, что Офис президента пытался получить контроль над МИД, в частности, ситуацию, когда вместо него с министром МИД Венгрии Петером Сийярто в январе 2024 года встретился глава ОПУ Андрей Ермак.

"Конкретно этот случай заключался в том, что в Венгрии несколько иная система управления внешней политикой. Там Петер Сийярто является и министром, и ближайшим советником. То есть выполнял и мою функцию, и функцию Андрея Ермака, как человека ближайшего к президенту, в частности, по вопросам внешней политики. Меня это никогда не беспокоило, потому что главное, чтобы был результат. У нас страна в войне, нас пытаются стереть с карты, поэтому я вообще не думаю о том, кто и где будет сидеть на фотографии. Главное, чтобы был результат", — сказал Кулеба.

Отметим, что в этом же интервью Дмитрий Кулеба рассказал, сможет ли Трамп осуществить свои угрозы "ударить по Москве".