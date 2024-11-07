"Поговорили з президентом": Кулеба розповів, чому його звільнили (відео)

За словами ексміністра закордонних справ, чутки про те, що його звільнили через те, що він не зміг добитися надання систем ППО для України, не відповідають дійсності.

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Дмитро Кулеба, який очолював МЗС України 4,5 року, заявив, що спокійно сприймає своє звільнення, а остання розмова з президентом Володимиром Зеленським напередодні звільнення його з посади, пройшла "абсолютно спокійно". Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, чутки про те, що його звільнили через те, що він не зміг добитися систем ППО для України, не відповідають дійсності.

"Щодо ППО питання якраз було принципово вирішене. У квітні я виступав на засіданні Ради міністрів закордонних справ НАТО. Мої колеги готувалися до протокольного обговорення стану справ, але я присвятив свій виступ виключно темі ППО. Цей виступ повністю зламав план засідання. Після нього міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок взяла слово і сказала, що відкладає тепер все, що мала говорити й тепер ми всі маємо займатися тільки ППО", — розповів Кулеба.

Далі, говорить ексміністр, був перший Patriot від Німеччини, було зобов'язання від Нідерландів зібрати систему. Потім додалися США і Румунія.

"Тому якраз на момент моєї відставки рішення про передачу Patriot Україні було ухвалене. Це той проєкт, яким я був задоволений, тому що це реально зміцнювало нашу країну. Працювала велика команда на всіх рівнях, і це було дійсно важливо для всіх нас. Щодо далекобійності. Якщо проблема була в тому, що я не розв'язав це питання, то чому воно досі не розв'язане – через 2 місяці після того, як мене немає? Ці питання ніякого стосунку до мого звільнення не мають", — розповів Дмитро Кулеба.

Він говорить, що до свого звільнення він поставився досить спокійно, оскільки провів на службі державі 21 рік і мав достатньо часу зрозуміти, що за владу не потрібно триматися.

"Відповідно в той день, коли президент сказав мені у 2020 році, що він хоче, щоб я був міністром закордонних справ України, і Верховна Рада проголосувала моє призначення, я вже тоді був готовий до розмови з президентом про те, що він скаже: "Дмитре, я хочу, щоб був інший міністр закордонних справ України". Ми з президентом абсолютно спокійно поговорили, потиснули один одному руки. Я вдячний йому за те, що 4,5 роки – це набагато більше, ніж середньостатистичний міністр закордонних справ України проводив на посаді – я мав можливість бути корисним українському народу і робив все для того, щоб наша держава ставала сильнішою", — говорить ексміністр МЗС.

Він також прокоментував чутки про те, що Офіс президента намагався отримати контроль над МЗС, зокрема, ситуацію, коли замість нього з міністром МЗС Угорщини Петером Сійярто в січні 2024 року зустрівся очільник ОПУ Андрій Єрмак.

"Конкретно цей випадок полягав в тому, що в Угорщині дещо інша система управління зовнішньою політикою. Там Петер Сійярто є і міністром, і найближчим радником. Тобто виконував і мою функцію, і функцію Андрія Єрмака, як людини найближчої до президента, зокрема, з питань зовнішньої політики. Мене це ніколи не турбувало, бо головне, щоб був результат. У нас країна у війні, нас намагаються стерти з мапи, тому я взагалі не думаю про те, хто й де сидітиме на фотографії. Головне, щоб був результат", — сказав Кулеба.

Зазначимо, що у цьому ж інтерв'ю Дмитро Кулеба розповів, чи зможе Трамп здійснити свої погрози "вдарити по Москві".