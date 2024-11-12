Ексголові МЗС Кулебі пропонували стати послом України в США: як відреагував дипломат, — FT

Колишній міністр був одним з кандидатів на посаду посла Києва у Вашингтоні, однак, за інформацією журналістів, він відмовився від такої пропозиції.

Колишньому очільнику МЗС України Дмитру Кулебі пропонували стати послом України у США замість чинної пані посла Оксани Маркарової. Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела.

Як пишуть журналісти, після звернення голови Палати представників Майка Джонсона до президента України Володимира Зеленського, саме кандидатура колишнього глави МЗС розглядалася як одна з ймовірних. Джерела додали, що Київ таким чином прагне "заспокоїти табір Трампа" шляхом заміни амбасадора.

Однак за словами співрозмовника медіа, український дипломат відмовився від такої пропозиції. Сам Дмитро Кулеба не прокоментував цю інформацію, також її не коментували ані українська амбасада в США, ані українське МЗС.

Раніше видання Washington Post повідомляло, що Зеленський розглядає питання заміни чинного посла України США Оксани Маркарової. Сама пані посол відреагувала на публікацію видання, де вказала, що "роботи стає вдвічі більше", адже додається "паралельно дуже багато роботи з новою адміністрацією", яку вона назвала "дуже знайомою" для себе.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як Кулеба розповів деталі свого звільнення з посади голови МЗС. За його словами, чутки про те, що його звільнили через те, що він не зміг добитися надання систем ППО для України, не відповідають дійсності.

Пізніше Кулеба зізнався, чи хотів зайняти місце, яке дісталося Валерію Залужному. Він розповів, що тоді навколо тодішнього посла з'явилося певне комунікаційне тло, яке не грало йому на користь, тож усе завершилося його звільненням. У результаті кандидатуру на посла у Лондон обирав і призначив особисто президент.