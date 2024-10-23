Кулеба зізнався, чи хотів зайняти місце, яке дісталося Валерію Залужному

Дмитро Кулеба зізнався, чи розглядав для себе вакансію, яка дісталася Валерію Залужному.

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Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого на початку вересня 2024 року звільнили із обійманої посади, зізнався, чи претендував на місце посла Великобританії, яке дісталося колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Про обійману посаду Кулеба висловив в інтерв’ю журналістки Раміни Есхакзай.

17:43 — Пристайко та Залужний

Так, Кулеба вперше прокоментував призначення Залужного послом у Великій Британії. Він розповів, що тоді навколо тодішнього посла з'явилося певне комунікаційне тло, яке не грало йому на користь, тож усе завершилося його звільненням. У результаті кандидатуру на посла у Лондон обирав і призначив особисто президент. Серед претендентів було ім’я Валерія Залужного. В розмові Кулеба також зізнався, чи розглядав цю посаду для себе.

"Я ніколи не мав бажання бути послом у Великій Британії, не претендував на це. Я вважаю, що призначити Валерія Федоровича — правильне рішення. Людина такої експертизи й харизми там потрібна. Це було рішення президента, я підписав подання, з яким погоджувався, у мене не було запитань", — пояснив Кулеба.

Зауважимо, що в лютому 2024 року Валерія Залужного звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ. Вже 7 березня 2024 року президент Зеленський погодив Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Кулеба прокоментував причини його звільнення з посади голови МЗС.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Кулеба розповів, чим планує займатися після звільнення з міністерства.