Дмитро Кулеба розповів, чим планує займатися після звільнення з міністерства

За словами Кулеби, наразі він працює над важливими для країни питаннями, однак очікує, що незабаром обовʼязково займе якусь посаду.

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43-річний наймолодший в історії голова МЗС України Дмитро Кулеба, якого звільнили на початку вересня 2024 року, розповів, куди планує влаштуватися працювати. Подробицями своїх планів державний діяч поділився в інтерв’ю журналістки Раміни Есхакзай.

Так, Кулеба заявив, що все ж очікує нову пропозицію в державну структуру, оскільки, за його словами, його власний досвід показує, що доля йому підкидає саме такі шанси. Однак, поки він зосереджений на іншій роботі.

"Зі свого досвіду скажу, що життя мене постійно повертає на держслужбу. Якщо не поверне, я не буду страждати з цього приводу. Але якщо Господь вже протягом 20 років мені каже, що це мій шлях, служіння, то треба бути дурним, щоб не звертати увагу на ці сигнали. Я зараз займатимуся іншим справам, щоб бути корисним власній країні у статусі громадянина, який має певний соціальний капітал та контакти", — пояснив Кулеба.

Кулеба також розповів, як дізнався про своє звільнення. За його словами, він зі Світланою були у спортзалі, коли він отримав дзвінок від прем’єр-міністра, вже тоді він зрозумів, про що йтиметься. Того ж дня він поговорив з президентом і прем’єром, а наступного заніс заяву про звільнення.

"Для мене це відбулося спокійно, адже все має свій початок і кінець. Я був міністром чотири з половиною роки, гріх скаржитися. З першого дня чітко сформулював для себе правило, що посада міністра закордонних справ — це квота президента України, й того дня, коли президент мені скаже, що не бачить мене на цьому місці, я подякую йому за можливість бути корисним своїй країні. Ми живемо у демократичній країні, тож всі версії чуток мають вільний простір для поширення. Можу сказати, що жодних претензій до своєї роботи під час звільнення я не почув, їх не було. І те, що це не питання проблем у зовнішній політиці, очевидно для мене.", — пояснив Кулеба.

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