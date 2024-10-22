Слава Дьомін зізнався, скільки в місяць витрачає на косметичні процедури

Слава Дьомін не приховує, що його робота вимагає належного догляду за собою. Тому щомісяця радіоведучий витрачає кошти на різні послуги краси.

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Теле- та радіоведучий, інтерв’юер Слава Дьомін розсекретив, яку суму витрачає на місяць, щоб доглядати за собою. Подробицями Дьомін поділився у програмі "Тур з зірками" на Люкс ФМ.

Так, за словами радіоведучого, в місяць він витрачає орієнтовно близько 4,5- тисяч гривень, щоб доглядати за собою. У цю вартість обов’язково входить фарбування та стрижка бороди, манікюр та масаж тіла.

6:19 скільки Дьомін витрачає грошей на догляд за собою?

Як уточнив Дьомін, масаж йому роблять по бартеру і він за це нічого не платить, однак платить за свого сина, який ходить до того ж самого масажиста.

"Масаж у мене по бартеру, тому я за нього не плачу, він коштує десь тисячу гривень. Але я плачу за свого сина, він теж ходить на масаж, тому що він у мене спортсмен, тому відповідно я за нього плачу. Я фарбую бороду раз на три тижні, тому що в мене тут є сиві волоски і вони не красиво виглядають в кадрі, тому що вони не загально, а кусками. Таке відчуття, що мені хтось плюнув на бороду. Я кожен тиждень ходжу до барбера, для того, щоб рівняти бороду. І раз на два-три тижні роблю манікюр. Це все що я роблю", — пояснив Дьомін.

Зауважимо, що нині Славі Дьоміну 40 років. Він багато працює в кадрі, що потребує належного і доглянутого зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін зізнався у почуттях до відомої співачки.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін заявив, що його мама підтримала Путіна та Росію.