Слава Демин признался, сколько в месяц тратит на косметические процедуры

Слава Демин не скрывает, что его работа требует должного ухода за собой. Поэтому ежемесячно радиоведущий тратит средства на различные услуги красоты.

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Теле- и радиоведущий, интервьюер Слава Демин рассекретил, какую сумму тратит в месяц, чтобы ухаживать за собой. Подробностями Демин поделился в программе "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

Так, по словам радиоведущего, в месяц он тратит ориентировочно около 4,5 тысяч гривен, чтобы ухаживать за собой. В эту стоимость обязательно входит покраска и стрижка бороды, маникюр и массаж тела.

6:19 сколько Демин тратит денег на уход за собой?

Как уточнил Демин, массаж ему делают по бартеру и он за это ничего не платит, однако платит за своего сына, который ходит к тому же самому массажисту.

"Массаж у меня по бартеру, поэтому я за него не плачу, он стоит где-то тысячу гривен. Но я плачу за своего сына, он тоже ходит на массаж, потому что он у меня спортсмен, поэтому соответственно я за него плачу. Я крашу бороду раз в три недели, потому что у меня здесь есть седые волоски и они не красиво смотрятся в кадре, потому что они не общие, а кусками. Такое ощущение, что мне кто-то плюнул на бороду. Я каждую неделю хожу к барберу, для того, чтобы ровнять бороду. И раз в две-три недели делаю маникюр. Это все что я делаю", — пояснил Демин.

Заметим, что сейчас Славе Демину 40 лет. Он много работает в кадре, что требует надлежащего и ухоженного внешнего вида.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин признался в чувствах к известной певице.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин заявил, что его мама поддержала Путина и Россию.