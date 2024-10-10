Слава Демин признался в чувствах к известной певице

Слава Демин признался, что, кроме Ксении Мишеной, имел симпатию еще к одной публичной женщине.

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Радиоведущий и интервьюер Слава Демин признался в симпатии к известной певице. Об этом он написал у себя на странице в Инстаграм.

Так, отвечая на вопросы подписчиков, Демин признался, что кроме симпатии к Ксении Мишиной, в свое время имел чувства к известной украинской певице. Ею оказалась 38-летняя Злата Огневич.

Радиоведущий не стал вдаваться в подробности отношений с певицей и даже не признался, была ли между парой какая-то симпатия, или попытки построить отношения, однако откровенно рассказал, что с его стороны к Злате была большая симпатия.

Кроме этого, Слава Демин прокомментировал личную жизнь сегодня, отвечая, имеет ли он любимую девушку сейчас. Как оказалось, у интервьюера есть женщина, к которой он испытывает симпатию, однако о любви пока говорить рано.

Слава Демин

Среди вопросов Слава Демин получил даже вопрос о своей ориентации. В частности, кто-то из подписчиков поинтересовался гендерными предпочтениями радиоведущего: "Вы гей?". На что Слава Демин ответил коротко: "Нет".

Заметим, что ранее Демин признался, что имел роман с Ксенией Мишиной, однако отношения между ними прекратились. Кроме этого, Слава Демин ранее в течение 13 лет состоял в браке с тренером Ксенией Мищенко. Однако впоследствии пара развелась, но сохранила дружеские отношения. Совместно Ксения и Слава имеют сына Влада.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин заявил, что его мама поддержала Путина и Россию.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин рассказал, чем закончился конфликт с матерью, которая в детстве издевалась над ним.