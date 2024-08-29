Слава Демин публично признался, что имел роман с Ксенией Мишиной (видео)

Слухи о романе Славы Демина и Ксении Мишиной появились еще в конце 2023 года. Однако, как оказалось, отношения у пары так и не сложились.

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40-летний теле- и радиоведущий и интервьюер Слава Демин в свой День рождения рассказал подробности его романа с актрисой Ксенией Мишиной. Подробностями личной жизни он поделился в праздничном выпуске о себе, где ответил на самые интересные вопросы от своих подписчиков.

В частности, впервые Слава Демин признался, что действительно намеревался построить романтические отношения с актрисой, однако все же их история любви так и не развилась. По словам Демина, он действительно испытывал симпатию к Ксении Мишиной и их общение даже переросло в начало романа, однако все же дальше их отношения не продолжились.

"Да, действительно Ксения Мишина мне очень нравилась как девушка. Да, действительно, я хотел с ней серьезных отношений. Мы гуляли вместе и наши сыновья знакомы. И было комфортно. Но отношения не сложились. И это наверное все что я могу сказать, потому что все же это касается не только меня, а касается еще и Ксении. Если она захочет, она сможет тоже что-то об этом рассказать. Ксения кстати почему-то исчезла внезапно. Мы с ней перестали видеться так часто как до этого", — заявил Слава Демин.

Заметим, что слухи о романе Славы Демина и Ксении Мишиной появились в конце 2023 года. Тогда пара неоднократно встречалась для совместных прогулок с детьми и даже транслировала это у себя в социальных сетях. Однако уже через некоторое время актриса пропала из социальных сетей телеведущего.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин признался, что боится смерти, но готов пойти на фронт, если его мобилизуют.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин негативно высказался о муже Анастасии Заворотнюк.