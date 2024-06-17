Слава Демин признался, что боится смерти, но готов пойти на фронт, если его мобилизуют

Слава Деми рассказал, стоит ли на воинском учете и что планирует делать, если получит повестку в армию.

Радиоведущий и интервьюер Слава Демин заявил, что готов пойти на фронт, если его мобилизуют. Об этом он поделился в интервью РБК-Украина.

В частности, Слава Демин признался, что пока, в соответствии с требованиями нового закона о мобилизации, не обновил свои данные в ТЦК. Причиной этому стало то, что сейчас в военкоматах очень большие очереди, а по словам Демина, сейчас он нет 3-4 часа, чтобы дождаться своей.

В качестве примера Демин также назвал ситуацию телеведущего Анатолия Анатолича, который уже полгода не могу сделать себе военный билет.

Однако, как пояснил ведущий, он все же собирается попасть в военкомат, но позже, когда очереди там станут меньше.

Слава Демин

На вопрос журналистов, боится ли Демин пойти на фронт, он заявил, что все боятся смерти и он не исключение. Однако, если так случится, что он получит повестку, пройдет медосмотр и будет пригодным к службе, после чего его мобилизуют, то прятаться, или бежать за границу он не планирует. Ведущий отметил, что эти методы не о нем. Поэтому он пойдет, если будет такая необходимость.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес признался, имеет ли бронь от мобилизации.

Кроме этого, Фокус писал, что скандально известный Спартак Суббота рассказал, почему не пойдет на фронт.