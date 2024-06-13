Владимир Дантес признался, имеет ли бронь от мобилизации (видео)

Владимир Дантес признался, что имеет проблемы со здоровьем, однако не скрывается от ТЦК.

35-летний певец Владимир Дантес признался, что нет бронирования от Министерства культуры, а также, что он ограниченно-пригоден для прохождения военной службы. Об этом артист рассказал в проекте "30+" на YouTube канале "RAMINA".

В частности, Дантес рассказал, что каждый раз когда нужно было идти в военкомат, он добровольно это делал и даже в этот раз, когда в силу вступил закон о мобилизации певец сам явился в ТЦК. Там Владимира Дантеса направили на прохождение ВВК, поскольку ранее он имел статус частично годного к прохождению военной службы.

Сейчас певец проходит обследования, на которых, по его словам, у него уже обнаружили проблемы с сосудами и давлением. Кроме этого, Дантес признался, что имеет проблемы с тревожностью, поэтому врачи назначили ему успокоительные препараты. Также Владимир Дантес признался, что имеет и другие проблемы со здоровьем, однако вдаваться в подробности артист не захотел. "

Дантес также рассказал, что у него не было и нет бронирования от мобилизации, как у некоторых представителей культуры, например, работников цирка, или работников Единого марафона новостей.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес, который проходит ВВК, рассказал о проблемах со здоровьем.

Кроме этого, Фокус писал, как изменился Владимир Дантес за 10 лет.