Владимир Дантес, который проходит ВВК, рассказал о проблемах со здоровьем (видео)

Владимир Дантес ранее рассказывал, что проходит ВВК, которое ему необходимо пройти до 14 июня. Певец также рассказал, что проходил обследование у одного и того же врача у которого был его коллега Антон Вельбой.

Певец Владимир Дантес, который в начале июня пошел обновить данные в ТЦК и получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии пожаловался на проблемы со здоровьем. Подробностями он поделился на YouTube канале "RAMINA" в проекте "30+".

В частности, певец признался, что уже несколько раз был в состоянии, когда чувствовал себя очень плохо. Именно поэтому врач порекомендовал ему принимать успокоительные. Причиной этому, как пояснил Дантес, стало то, что он имеет высокий уровень тревожности, однако вместо того, чтобы успокаивать себя, он наоборот создает такие условия в которых ему становится еще хуже.

"Мне прописали успокоительное после тура. Моя тревожность так работает, что я сам себя загоняю, я делаю себе еще хуже. В последнее время плохо спал — 4-5 часов, нагрузки, спорт, переезды, выпили с друзьями, я в 6 утра встаю, стрессы и в Ужгороде меня "выключило"", — рассказал певец.

Дантес также уточнил, что поскольку сейчас проходит ВВК, то во время обследования оказалось, что у него проблемы с давлением, сосудами и головой. Певец признался, что часто у него кружится в голове, он имеет высокое давление. Кроме этого, сейчас певец проходит обследование — на него установили аппарат, который фиксирует суточное давление и сердцебиение.

Также певец уточнил, что, по словам врачей, сейчас особенно опасным является инсульт, который помолодел. Дантес также уточнил, что от этой болезни умер его отец. Именно поэтому певец призвал всех мужчин бережно относиться к своему здоровью и периодически проходить обследование.

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