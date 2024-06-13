Володимир Дантес, який проходить ВЛК, розповів про проблеми зі здоров'ям (відео)

Володимир Дантес раніше розповідав, що проходить ВЛК, яке йому необхідно пройти до 14 червня. Співак також розповів, що проходив обстеження в одного і того ж лікаря в якого був його колега Антон Вельбой.

Співак Володимир Дантес, який на початку червня пішов оновити дані в ТЦК і отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії поскаржився на проблеми зі здоров’ям. Подробицями він поділився на YouTube каналі "RAMINA" в проєкті "30+".

Зокрема, співак зізнався, що вже декілька разів був у стані, коли відчував себе дуже погано. Саме тому лікар порекомендував йому приймати заспокійливі. Причиною цьому, як пояснив Дантес, стало те, що він має високий рівень тривожності, однак замість того, щоб заспокоювати себе, він навпаки створює такі умови в яких йому стає ще гірше.

"Мені прописали заспокійливе після туру. Моя тривожність так працює, що я сам себе заганяю, я роблю собі ще гірше. Останнім часом погано спав — 4-5 годин, навантаження, спорт, переїзди, випили з друзями, я о 6 ранку встаю, стреси і в Ужгороді мене "вимкнуло"", — розповів співак.

Дантес також уточнив, що оскільки зараз проходить ВЛК, то під час обстеження виявилося, що у нього проблеми з тиском, судинами та головою. Співак зізнався, що часто у нього крутиться в голові, він має високий тиск. Крім цього, зараз співак проходить обстеження — на нього встановили апарат, який фіксує добовий тиск та серцебиття.

Також співак уточнив, що, за словами лікарів, зараз особливо небезпечним є інсульт, який помолодшав. Дантес також уточнив, що від цієї хвороби помер його батько. Саме тому співак закликав усіх чоловіків дбайливо ставитися до свого здоров’я і періодично проходити обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом у Карпатах.

Крім цього, Фокус писав, як змінився Володимир Дантес за 10 років.