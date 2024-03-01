"Тяжело поверить": как изменился Владимир Дантес за 10 лет (фото)

Радиоведущий и певец Владимир Дантес показал два снимка, сделанные с разницей в 10 лет. На первом из них он запечатлен в 25-летнем возрасте.

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Певец и ведущий Владимир Дантес показал, как изменился за прошедшее десятилетие. Кадры радиоведущий опубликовал в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

На первом снимке Владимиру Дантесу 25 лет. У него кудрявые волосы, длинной до линии подбородка. Певец одет в черную кожаную куртку и черную футболку с принтом в белый горошек. На второй фотографии певцу и ведущему 35 лет. Он улыбается на снимке, позируя в черной теплой шапке. Одет Дантес в худи в спортивном стиле. К своему образу певец добавил легкую небритость.

Владимир Дантес практически не изменился за последние 10 лет Фото: Скриншот

Отметим, что оба фотоснимка сделала фотограф Мая Максимова. Она также опубликовала их в сторис на своей странице в Instagram, подписав: "Тяжело поверить, но оба эти фото с разницей в 10 лет делала я".

Владимир Дантес (Владимир Гудков) — украинский певец, телеведущий, радиоведущий, экс-участник группы "ДиО.фильмы", которая распалась в 2015 году. Родился 28 июня 1988 года в Харькове в семье милиционера. Родился 28 июня 1988 года в семье милиционера. В ноябре 2008 вместе с Вадимом Олейником победил в проекте "Фабрика звезд-2", создав дуэт "Дантес & Олейник". 4 марта 2010 г. состоялся релиз дебютного альбома группы — "Мне уже 20". После распада группы ДиО.фильмы в апреле 2015 года выбрал карьеру ведущего. 8 июля 2015 года вступил в брак с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. 18 марта 2022 года пара заявила о разводе в своем Instagram.

Напомним, во второй половине февраля Даша Кацурина показала трогательные кадры Дантеса с ее сыном. На одном из фото Владимир Дантес держал лабрадудля Василия в руке, а другой взял за руку сына возлюбленной. Они позировали на фоне лестницы.

А в конце января Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом в Карпатах. Звездная пара поехала в Ивано-Франковскую область. Они показались на фоне заснеженных карпатских пейзажей.