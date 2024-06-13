Володимир Дантес зізнався, чи має бронь від мобілізації (відео)

Володимир Дантес зізнався, що має проблеми зі здоров'ям, однак не ховається від ТЦК.

35-річний співак Володимир Дантес зізнався, що немає бронювання від Міністерства культури, а також, що він обмежено-придатний для проходження військової служби. Про це артист розповів в проєкті "30+" на YouTube каналі "RAMINA".

Зокрема, Дантес розповів, що кожного разу коли потрібно було йти у військкомат, він добровільно це робив і навіть цього разу, коли чинності набрати закон про мобілізацію співак сам з’явився в ТЦК. Там Володимира Дантеса направили на проходження ВЛК, оскільки раніше він мав статус частково придатного до проходження військової служби.

Зараз співак проходить обстеження, на яких, за його словами, у нього вже виявили проблеми з судинами та тиском. Крім цього, Дантес зізнався, що має проблеми з тривожністю, тому лікарі призначили йому заспокійливі препарати. Також Володимир Дантес зізнався, що має й інші проблеми зі здоров’ям, однак вдаватися у подробиці артист не захотів."

Дантес також розповів, що у нього не було і немає бронювання від мобілізації, як у деяких представників культури, наприклад, працівників цирку, чи працівників Єдиного марафону новин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес, який проходить ВЛК, розповів про проблеми зі здоров'ям.

Крім цього, Фокус писав, як змінився Володимир Дантес за 10 років.