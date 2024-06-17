Слава Дьомін зізнався, що боїться смерті, але готовий піти на фронт, якщо його мобілізують

Слава Дьомі розповів, чи стоїть на військовому обліку та що планує робити, якщо отримає повістку в армію.

Радіоведучий та інтервʼюер Слава Дьомін заявив, що готовий піти на фронт, якщо його мобілізують. Про це він поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Слава Дьомін зізнався, що поки, відповідно вимог нового закону про мобілізацію, не оновив свої дані в ТЦК. Причиною цьому стало те, що зараз у військкоматах дуже великі черги, а за словами Дьоміна, зараз він немає 3-4 години, щоб дочекатися своєї.

Як приклад Дьомін також назвав ситуацію телеведучого Анатолія Анатоліча, який вже пів року не може зробити собі військовий квиток.

Однак, як пояснив ведучий, він все ж збирається потрапити у військкомат, але згодом, коли черги там стануть менші.

Слава Дьомін

На запитання журналістів, чи боїться Дьомін піти на фронт, він заявив, що всі бояться смерті і він не виключення. Однак, якщо так станеться, що він отримає повістку, пройде медогляд і буде придатним до служби, після чого його мобілізують, то ховатися, чи тікати за кордон він не планує. Ведучий наголосив, що ці методи не про нього. Тому він піде, якщо буде така необхідність.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес зізнався, чи має бронь від мобілізації.

Крім цього, Фокус писав, що скандально відомий Спартак Суббота розповів, чому не піде на фронт.