Слава Дьомін вперше розповів про роман з Ксенією Мішиною (відео)

Чутки про роман Слави Дьоміна та Ксенії Мішиної з'явилися ще наприкінці 2023 року. Однак, як виявилося, стосунки в пари так і не склалися.

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40-річний теле- та радіоведучий і інтерв’юер Слава Дьомін у свій День народження розповів подробиці його роману з акторкою Ксенією Мішиною. Подробицями особистого життя він поділився в святковому випуску про себе, де відповів на найцікавіші питання від своїх підписників.

Зокрема, вперше Слава Дьомін зізнався, що дійсно мав наміри побудувати романтичні стосунки з акторкою, однак все ж їх історія кохання так і не розвинулася. За словами Дьоміна, він дійсно відчував симпатію до Ксенії Мішиної і їх спілкування навіть переросло в початок роману, однак все ж далі їх відносини не продовжилися.

"Так, справді Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків. Ми гуляли разом і наші сини знайомі. І було комфортно. Але стосунки не склались. І це напевно все що я можу сказати, тому що все ж це стосується не тільки мене, а стосується ще і Ксенії. Якщо вона захоче, вона зможе теж щось про це розповісти. Ксенія до речі чомусь зникла раптово. Ми з нею перестали бачитися так часто як до цього", — заявив Слава Дьомін.

Зауважимо, що чутки про роман Слави Дьоміна та Ксенії Мішиної з’явилися наприкінці 2023 року. Тоді пара неодноразово зустрічалася для спільних прогулянок з дітьми і навіть транслювала це у себе в соціальних мережах. Однак вже через деякий час акторка пропала з соціальних мереж телеведучого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін зізнався, що боїться смерті, але готовий піти на фронт, якщо його мобілізують.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін негативно висловився про чоловіка Анастасії Заворотнюк.