Слава Дьомін зізнався у почуттях до відомої співачки

Слава Дьомін зізнався, що, окрім Ксенії Мішеної, мав симпатію ще до однієї публічної жінки.

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Радіоведучий та інтерв’юер Слава Дьомін зізнався у симпатії до відомої співачки. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, відповідаючи на запитання підписників, Дьомін зізнався, що окрім симпатії до Ксенії Мішиної, свого часу мав почуття до відомої української співачки. Нею виявилася 38-річна Злата Огнєвіч.

Радіоведучий не став вдаватися у подробиці стосунків зі співачкою і навіть не зізнався, чи була між парою якась симпатія, чи спроби побудувати відносини, однак відверто розповів, що з його боку до Злати була велика симпатія.

Крім цього, Слава Дьомін прокоментував особисте життя сьогодні, відповідаючи, чи має він кохану дівчину зараз. Як виявилося, у інтерв’юера є жінка, до якої він відчуває симпатію, однак про кохання поки говорити рано.

Слава Дьомін

Серед запитань Слава Дьомін отримав навіть питання про свою орієнтацію. Зокрема, хтось із підписників поцікавився гендерними вподобаннями радіоведучого: "Ви гей?". На що Слава Дьомін відповів коротко: "Ні".

Зауважимо, що раніше Дьомін зізнався, що мав роман з Ксенією Мішиною, однак стосунки між ними припинилися. Крім цього, Слава Дьомін раніше протягом 13 років перебував у шлюбі з тренеркою Ксенією Міщенко. Однак згодом пара розлучилася, але зберегла дружні стосунки. Спільно Ксенія і Слава мають сина Влада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін заявив, що його мама підтримала Путіна та Росію.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін розповів, чим закінчився конфлікт з матір'ю, яка в дитинстві знущалася над ним.