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Стиль життя

Слава Дьомін зізнався у почуттях до відомої співачки

Слава Дьомін про симпатію до Злати Огнєвіч, Слава Дьомін про почуття до відомої співачки, Слава Дьомін про почуття до Ксенії Мішиної
Фото: instagram.com/slavademin_official/ | Слава Дьомін

Слава Дьомін зізнався, що, окрім Ксенії Мішеної, мав симпатію ще до однієї публічної жінки.

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Радіоведучий та інтерв’юер Слава Дьомін зізнався у симпатії до відомої співачки. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, відповідаючи на запитання підписників, Дьомін зізнався, що окрім симпатії до Ксенії Мішиної, свого часу мав почуття до відомої української співачки. Нею виявилася 38-річна Злата Огнєвіч.

Радіоведучий не став вдаватися у подробиці стосунків зі співачкою і навіть не зізнався, чи була між парою якась симпатія, чи спроби побудувати відносини, однак відверто розповів, що з його боку до Злати була велика симпатія.

Крім цього, Слава Дьомін прокоментував особисте життя сьогодні, відповідаючи, чи має він кохану дівчину зараз. Як виявилося, у інтерв’юера є жінка, до якої він відчуває симпатію, однак про кохання поки говорити рано.

Слава Дьомін про симпатію до Злати Огнєвіч Fullscreen
Слава Дьомін

Серед запитань Слава Дьомін отримав навіть питання про свою орієнтацію. Зокрема, хтось із підписників поцікавився гендерними вподобаннями радіоведучого: "Ви гей?". На що Слава Дьомін відповів коротко: "Ні".

Зауважимо, що раніше Дьомін зізнався, що мав роман з Ксенією Мішиною, однак стосунки між ними припинилися. Крім цього, Слава Дьомін раніше протягом 13 років перебував у шлюбі з тренеркою Ксенією Міщенко. Однак згодом пара розлучилася, але зберегла дружні стосунки. Спільно Ксенія і Слава мають сина Влада.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін заявив, що його мама підтримала Путіна та Росію.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін розповів, чим закінчився конфлікт з матір'ю, яка в дитинстві знущалася над ним.